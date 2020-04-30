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رياضة

مفاجأة في عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد تصدم ريال مدريد

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:31 ص
بوجبا
بوجبا
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محمد رشاد
فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن لاعب فريق مانشستر يونايتد، بول بوجبا، وعقده مع النادي الإنجليزي، ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الفرنسي مع الشياطين الحمر في صيف 2021.

وارتبط بوجبا أكثر من مرة بإمكانية الرحيل عن مانشستر يونايتد، خاصة مع اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس بالحصول على خدماته.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر يونايتد قد تضطر للاستغناء عن خدمات بوجبا في موسم الانتقالات الصيفي المقبل حال عدم التوصل إلى اتفاق معه بشان تجديد عقده، وذلك من أجل تحقيق ربح مالي جراء بيعه بدلًا من رحيله مجانًا بعد ذلك.

ولكن صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن مانشستر يونايتد ليس مجبرًا على بيع بوجبا في الميركاتو الصيفي المرتقب، نظرًا لوجود بند في عقده الحالي.

وأفادت أن ذلك العقد يمنح مانشستر يونايتد إمكانية التجديد لمدة موسم آخر، من جانب واحد أي بدون الحصول على موافقة بوجبا، طالما أن الراتب سيظل ثابتًا أو سيتم تحسينه.

وأوضحت أن هذا النوع من التمديد من جانب واحد غير مسموح به بموجب القانون الإسباني، ولكنه مسموح به في إنجلترا وهو شائع في العقود التي أبرمها مانشستر يونايتد وتشيلسي.

هذا يعني أن مانشستر يونايتد يمكنه تجديد عقد اللاعب إذا لم يبيعه هذا الصيف.

وأشارت إلى أن خطة بوجبا كانت تتمثل في عودته من الإصابة واللعب في بطولة يورو 2020، والتي تأجلت لمدة عام بسبب فيروس كورونا، قبل الانتقال بشكل مثالي إلى نادِ أوروبي آخر، مع العلم إنه يفضل الانتقال إلى ريال مدريد.

وحسب الصحيفة ذاتها، فإن البند المذكور سلفًا يعني أن مانشستر يونايتد لن يُضطر لبيع بوجبا مقابل أي سعر، ولكنه قد يوافق على ذلك إذا حصل على عرض مادي مغري من قِبل أي نادِ.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن مانشستر يونايتد قد لا يتمكن من بيع بوجبا مقابل 180 مليون يورو، وهو السعر الذي حددته الصيف الماضي، ولكن الكرة في ملعب النادي الإنجليزي الآن لتحديد مصير اللاعب.
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