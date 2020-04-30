تقارير إنجليزية: إعلان استحواذ الجانب السعودي على نيوكاسل اليوم

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن الإعلان رسميًا عن استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نيوكاسل قد يتم عرضه في الساعات المقبلة.













وأشارت صحيفة "ذا تشيلد جازيت" البريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي بصدد الموافقة على بيع نيوكاسل إلى صندوق الاستثمارات السعودي، الذي يترأسه ولي العهد محمد بن سلمان.













وأضافت الصحيفة من مصدر مقرب من الصفقة، صرح لها بأن الإعلان رسميا عن الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل قد يتم في ساعات مبكرة من صباح اليوم، الخميس.













وتقدر صفقة بيع نيوكاسل من جانب رجل الأعمال البريطاني مايك أشلي إلى صندوق الاستثمارات السعودي بـ300 مليون جنيه إسترليني.



