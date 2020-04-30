AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تقارير إنجليزية: إعلان استحواذ الجانب السعودي على نيوكاسل اليوم

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:22 ص
ولي العهد محمد بن
ولي العهد محمد بن سلمان
Advertisements
محمد رشاد
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن الإعلان رسميًا عن استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نيوكاسل قد يتم عرضه في الساعات المقبلة.



وأشارت صحيفة "ذا تشيلد جازيت" البريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي بصدد الموافقة على بيع نيوكاسل إلى صندوق الاستثمارات السعودي، الذي يترأسه ولي العهد محمد بن سلمان.



وأضافت الصحيفة من مصدر مقرب من الصفقة، صرح لها بأن الإعلان رسميا عن الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل قد يتم في ساعات مبكرة من صباح اليوم، الخميس.



وتقدر صفقة بيع نيوكاسل من جانب رجل الأعمال البريطاني مايك أشلي إلى صندوق الاستثمارات السعودي بـ300 مليون جنيه إسترليني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تقترب من اقتحام الدوري الإنجليزي وشراء هذا النادي

السعودية تقترب من حسم امتلاك نادي نيوكاسل بعرض خرافي

السعودية تقترب من شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي بـ 7 مليارات جنيه

على مواقع التواصل .. جماهير نيوكاسل ترفع العلم السعودي وتنشر صور محمد بن سلمان

350 مليون جنيه إسترليني.. تفاصيل صفقة شراء صندوق الاستثمار السعودي لنادى نيوكاسل يونايتد

مفاجأة.. السعودية تستحوذ رسميا على نيو كاسل يونايتد الإنجليزي

ترشيحاتنا

شاهد.. رد فعل رئيس الوزراء البريطاني بعد إنجاب خطيبته مولودهما الأول

أحدث ظهور لـ أحمد العوضي برفقة ياسمين عبد العزيز.. شاهد

حياتها فيلم رعب.. إعلامية كويتية تنشر صورة لـ رامز جلال مع زوجته

هنديك الفلوس اللي انت عايزها.. كواليس إقناع مفيد فوزي بالمشاركة في رامز مجنون رسمي

أستاذ صدر: التدخين يصدر خلايا مناعية للرئة قد تقلل من خطر الإصابة بـ كورونا ..فيديو

نجلاء بدر تتصدر تويتر بسبب مسلسل البرنس.. متابعون: شكلها بيفكرنا بـ مديحة كامل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ملفت.. سوسن بدر تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

بجمبسوت لامع.. أروى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

حياتها فيلم رعب.. إعلامية كويتية تنشر صورة لـ رامز جلال مع زوجته