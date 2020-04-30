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رياضة

فيليكس: الأهلي رفض تواجدي بين أساطيره لاحترافي بالزمالك

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:30 ص
أحمد فيليكس
أحمد فيليكس
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محمد رشاد
صرح أحمد فيليكس لاعب المنتخب الغاني والأهلي الأسبق، أن عدم الوفاء للنادي كلفه عدم التواجد بين أساطير النادي بعدما وافق على اللعب للزمالك.

وقال فيليكس في تصريحاته لإذاعة "أسيمبا إف إم" الغانية: "أنا لم أقم بالبحث المناسب، كان يجب أن أقوم بالتحقق ورفض العرض الذي تقدم به الزمالك من أجل التعاقد معي."

وتابع: "بسبب انتقالي إلى الزمالك، أغلب جماهير الأهلي غاضبة مني، لأنهم يشعرون بأن هذا الانتقال أثر على صورتي كأسطورة داخل النادي."

وأضاف: "كانوا يرغبون في إنشاء مركز لتطوير اللاعبين الشباب بغانا هنا ، لكن جماهير الأهلي المتعصبة اعترضوا على هذا الأمر ولم يكتمل."

واختتم قائلًا: "لذا حتى هذا الوقت، الانتقال إلى الزمالك أثر على بشكل كبير، لذا هما يعتبروني كواحد من أفضل الأجانب على الإطلاق اللذين لعبوا للأهلي، ولولا هذه الخطوة لحققت استفادة من النادي حتى الآن."

ويعمل أحمد فييلكس في الوقت الحالي مدرب مساعد لنادي المينا شاركس في الدوري الغاني.
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