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فن

«2 في الصندوق» الحلقة 9.. شوقي وزيكا يرفضان العمل مع سونيا الراقصة

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:38 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
عُرضت اليوم تاسع حلقات مسلسل "2 في الصندوق" للفنانين حمدي الميرغني وأوس أوس على شاشة قناة mbc مصر.

وشهدت أحداث الحلقة رفض البغدادى "حجاج عبد العظيم " زواج ابنته نونا من شوقة "حمدى المرغنى" وذلك لأنه عامل نظافة.

ومن ناحية أخرى يقوم شخص يدعى أنه سفير دولة زمبيزى بتهديد بدير ويعرف زعيم دولة زمبيزى ممادو "بيومى فؤاد" أن لديه ولدان من زوجته شيخونة يعيشان فى مصر.

ويرفض شوقا "حمدى المرغنى" و زيكا "اوس اوس " العمل مع سونيا الراقصة "رحاب الجمل " بينما تستمر المنافسة بين الدوعكى و بغداد فى انتخاباة رئاسة عمال النظافة .

"2 في الصندوق" يشارك في موسم رمضان 2020 ويعرض على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك فيه كل من حمدي الميرغني و"أوس أوس" ،صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد،حنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين، ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذان حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.
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