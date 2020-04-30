AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

«شاهد عيان» الحلقة 6.. اختطاف ابنة حسن الرداد وهنا شيحة

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:39 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
عُرضت سادس حلقات مسلسل "شاهد عيان" بطولة الفنان حسن الرداد الذى يخوض من خلال الماراثون الرمضانى 2020.

وشهدت أحداث الحلقة أول ظهور لندى هنا شيحة في الأردن بعد وفاتها في الحلقة الأولى وغيرت شكلها إلى أجنبية وتحيط بها حراسة قوية.

ويحاول عمر الوصول إلى ندى ليخبرها بمعرفة الحقيقة وتساعده صديقه داليدا على تتبع تحركات وهيب وبالفعل يتوصلون إلى أن وهيب ويلتقي بمهرب الأسلحة إيزاين وتحاول داليدا التقرب من عمر مجدد ولكنه يرفض وتظهر أنه كانت تجمعهم علاقة قديمة إلا أن عمر فضل ندى مسبقا.

وتنتهي الحلقة بتسلل أحد المجرمين لمنزل ليلى ويحاول اختطاف الطفلة خديجة ابنتة عمر وندى.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، ومحمد لطفي، وهنا شيحة، وبسمة، وإخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح برومو مسلسل شاهد عيان لـ حسن الرداد وبسمة

وصلة غزل بين هنا شيحة وحسن الرداد في أولى حلقات "شاهد عيان"

مسلسل شاهد عيان.. هل هنا شيحة مازالت على قيد الحياة؟

مسلسل شاهد عيان الحلقة 2 .. بسمة ترتكب جريمة قتل

لما ندى وعمر اتقابلوا .. هنا شيحة تروج لمسلسل شاهد عيان

مسلسل شاهد عيان الحلقة 3.. الكوابيس تضع بسمة فى مأزق

ترشيحاتنا

تامر هجرس: محدش له دعوة بعلاقتي بربنا.. فيديو

استهانوا بخطورة كورونا.. وفاة عشرات القساوسة الأمريكيين بالفيروس بعد مخالفة التعليمات

كم تقاضى معلول وبنشرقي وطارق حامد في برنامج رامز؟ .. تقرير مغربي يكشف الأرقام

أغلى من لامبورجيني.. أصغر سيارة في العالم سعرها 420 ألف دولار.. تعرف على السبب

في ظروف غامضة.. انتحار رجل أعمال هندي من الطابق الـ 14 في دبي.. تفاصيل

روسيا تهدد أمريكا برد نووي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ملفت.. سوسن بدر تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

بجمبسوت لامع.. أروى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

حياتها فيلم رعب.. إعلامية كويتية تنشر صورة لـ رامز جلال مع زوجته