«شاهد عيان» الحلقة 6.. اختطاف ابنة حسن الرداد وهنا شيحة

وشهدت أحداث الحلقة أول ظهور لندى هنا شيحة في الأردن بعد وفاتها في الحلقة الأولى وغيرت شكلها إلى أجنبية وتحيط بها حراسة قوية.





ويحاول عمر الوصول إلى ندى ليخبرها بمعرفة الحقيقة وتساعده صديقه داليدا على تتبع تحركات وهيب وبالفعل يتوصلون إلى أن وهيب ويلتقي بمهرب الأسلحة إيزاين وتحاول داليدا التقرب من عمر مجدد ولكنه يرفض وتظهر أنه كانت تجمعهم علاقة قديمة إلا أن عمر فضل ندى مسبقا.



