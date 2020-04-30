رغمًا عن أنف كورونا.. طبيب عمره 99 عامًا مستمر في علاج مرضاه

رغم المخاطر التي تحيطه من كل جانب والاحتمال الكبير لإصابته بفيروس كورونا المستجد الذي قد ينهي حياته، وجد أكبر طبيب فرنسي أن مكانه الحقيقي هو مزاولة مهنته والعمل بكل جد لمساعدة مرضى الأمراض الأخرى في الشفاء خلال الإغلاق الموجود بالبلاد.





ويواصل الدكتور "كريستيان تشيناي"، الذي يبلغ من العمر 99 عامًا، العمل في بيئة عالية المخاطر بفيروس "كوفيد 19" لشخص في عمره، ولكنه لم يعر لذلك اهتمامًا ومعنيا فقط بصحة المسنين، بحسب ما نشرت شبكة "بي بي سي" البريطانية.





لا يزال أقدم طبيب في فرنسا يقوم برحلات أسبوعية إلى دار للمسنين لتقديم الدعم، ويقول إن قراره بالاستمرار في العمل يرجع جزئيًا إلى نقص فرنسا في أطباء الأسرة المحليين.





ويقول "تشيناي": "الجميع خائف، بمن فيهم زوجتي التي ترى في خروجي فرصة كبيرة لإحضار الفيروس إلى المنزل، هي محقة ولكن لا يمكنني التخلي عن المرضى وسط هذه الجائحة الخطيرة".





وأضاف أن المرضى لن يكن باستطاعتهم تدبير احتياجات أمراضهم بمفردهم، لافتا إلى أنه لحسن الحظ لم يصب أي من المتواجدين بدار المسنين بفيروس كورونا المستجد، فإصابة واحدة تعي كارثة كبرى.





وأكد أنه يجب عليه التقليل من نشاطه لعدة أسباب، فيقول: "أصبحت اعمل بصورة أبطأ كثيرًا من ذي قبل، لذلك أحتاج للاعتناء بنفسي".