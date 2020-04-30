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أخبار العالم

روسيا تهدد أمريكا برد نووي

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:31 ص
انفجار نووي
انفجار نووي
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أحمد قاسم
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أي هجوم صاروخي من الغواصات الأمريكية سيقابل بضربة نووية روسية.


وعلقت زاخاروفا، في إحاطة صحفية نشرتها وكالة "سبوتنك" الروسية، على إعادة تسليح الغواصات من طراز "تريدينت-2" بصواريخ نووية منخفضة الطاقة، قائلةً "إن أي هجوم أمريكي سيقابل برد نووي روسي، معتبرة أن "هذا يتفق مع العقيدة العسكرية الروسية".


وأضافت "كما أوضحنا أكثر من مرة، نعتبر هذه الخطوة خطيرة، كما أنها تؤدي إلى زعزعة الاستقرار".


يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن في وقت سابق، أن إنتاج شحنات نووية منخفضة الطاقة يؤدي إلى تلاشي العتبة النووية.

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