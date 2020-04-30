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رياضة

أوس أوس: زيارات الفنانين لمعسكرات اللاعبين مرفوضة.. وعبد الله السعيد أفضل لاعب فى مصر.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:27 ص
الفنان محمد أسامة
الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"
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محمد رشاد
قال الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، إن  زيارات الفنانين لمعسكرات منتخب مصر تؤثر على تركيز اللاعبين موضحا أنه يرفض هذا التصرف.

وأضاف "أوس أوس" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، أن أشرف عبد الباقي احتوى مشكلته مع نادي الزمالك، بعد التريقة على النادي الأبيض في مسرح مصر.

وكشف أوس أوس أن عبد الله السعيد أفضل صانع ألعاب في الكرة المصرية ويتفوق على صناع اللعب في الأهلي والزمالك.

وظهر"أوس أوس" فى وقت سابق خلال فيديو مع باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى الحالى والزمالك السابق فى فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، وتقمص كل منهما شخصية عادل إمام وسعيد صالح فى فيلم "سلام ياصاحبى".

وانتقل عبد الله السعيد إلى نادي بيراميدز قادمًا من أهلي جدة السعودي ، بعدما أقر النادي الأهلي بيعه نهائيا عقب واقعة توقيعه لنادي الزمالك وحصوله على 40 مليون جنيه فى صفقة هزت  الرأي العام الرياضي .    

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