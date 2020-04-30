أوس أوس: حسام حسن سبب تغيير تشجيعي من الأهلي للزمالك.. ولم أتوقع التتويج بلقبي السوبر.. فيديو

قال الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، إن انتقال حسام حسن من الأهلي للزمالك سبب تغيير تشجيعه من عاشق للقميص الأحمر إلى مشجع لنادي الزمالك.





وأضاف "أوس أوس" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، أن الزمالك لم يخطئ في الانسحاب من قمة الدوري.





وأكد أوس أوس أنه لم يتوقع تتويج الزمالك بلقب السوبر المصري والسوبر الأفريقي نظرا لصعوبة المنافسة.

وأردف أوس أوس قائلا:" أشجع الزمالك منذ الصغر، كما أن الفترة التى سبقت تتويج الزمالك بلقبي السوبر كانت صعبة على الفريق والجماهير ولكن الضغط هو ما دفع اللاعبين للفوز بالبطولتين.





وظهر"أوس أوس" فى وقت سابق خلال فيديو مع باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى الحالى والزمالك السابق فى فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، وتقمص كل منهما شخصية عادل إمام وسعيد صالح فى فيلم "سلام ياصاحبى".