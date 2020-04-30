AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أوس أوس: حسام حسن سبب تغيير تشجيعي من الأهلي للزمالك.. ولم أتوقع التتويج بلقبي السوبر.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:22 ص
حسام حسن
حسام حسن
Advertisements
محمد رشاد
قال الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، إن انتقال حسام حسن من الأهلي للزمالك سبب تغيير تشجيعه من عاشق للقميص الأحمر إلى مشجع لنادي الزمالك.

وأضاف "أوس أوس" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، أن الزمالك لم يخطئ في الانسحاب من قمة الدوري.

وأكد أوس أوس أنه لم يتوقع تتويج الزمالك بلقب السوبر المصري والسوبر الأفريقي نظرا لصعوبة المنافسة.

وأردف أوس أوس قائلا:"  أشجع الزمالك منذ الصغر، كما أن الفترة التى سبقت تتويج الزمالك بلقبي السوبر كانت صعبة على الفريق والجماهير ولكن الضغط هو ما دفع اللاعبين للفوز بالبطولتين. 

وظهر"أوس أوس" فى وقت سابق خلال فيديو مع باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى الحالى والزمالك السابق فى فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، وتقمص كل منهما شخصية عادل إمام وسعيد صالح فى فيلم "سلام ياصاحبى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايلر يتوجه لـ محمود علاء عقب تتويج الزمالك بالسوبر.. تعرف على السبب

مشادة بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب انتهاء السوبر المصري.. فيديو

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفتح النار على اتحاد الكرة.. فايلر يكشف مصير كهربا عقب طرده

شاهد كيف احتفل أحمد مرتضى منصور بعد تتويج الزمالك بالسوبر المصري

اللي يلعب معانا يستحمل..حازم إمام يوجه رسالة لـ تركي آل شيخ عقب تتويج الزمالك بالسوبر .. شاهد

الإفراط في الفرحة .. لاعبو الزمالك يكسرون كأس السوبر

ترشيحاتنا

أوس أوس: صور صلاح في بلكونات ليفربول زي فوانيس رمضان عندنا.. فيديو

أفضل وقت لقراءة القرآن الكريم .. ماذا قال العلماء

اشتغلت ببلاش.. تامر هجرس يكشف كواليس خلافه مع محمد رمضان وكريم السبكي ..فيديو

عفريت مغربي يتجول في شوارع القاهرة بـ "كريزي تاكسي"

علي جمعة يوضح حقيقة دفن سيدنا «يعقوب» و«يوسف» في مصر.. فيديو

وفاة شقيق فنان شهير بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ملفت.. سوسن بدر تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

بجمبسوت لامع.. أروى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

حياتها فيلم رعب.. إعلامية كويتية تنشر صورة لـ رامز جلال مع زوجته