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رياضة

أوس أوس: صور صلاح في بلكونات ليفربول زي فوانيس رمضان عندنا.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:59 ص
محمد صلاح وأوس أوس
محمد صلاح وأوس أوس
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محمد رشاد
كشف الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، عن كواليس زيارته لمحمد صلاح في إنجلترا، وحضوره إحدى مباريات نجم ليفربول ومنتخب مصر في الدوري الإنجليزي.


وأضاف "أوس أوس"، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية "أون سبورت 2"، أنه كان سعيدًا لما يتمتع به محمد صلاح من الشعبية الكبيرة في إنجلترا، موضحا أن صور لاعب منتخب مصر في بلكونات مدينة ليفربول مثل فوانيس رمضان لدينا.


وقال أوس أوس، إن محمد صلاح جهز له استقبالا خاصا، وأجلسه بمقاعد الـ VIP  بجوار لاعبي ليفربول.


وأكد الفنان المصري أن الحالة التى صنعها صلاح في أوروبا تستحق التقدير والفخر، موضحا أن اللاعب نقل سمعة اللاعب المصري في منطقة مختلفة.


وظهر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" فى فيديو مع باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى الحالى والزمالك السابق فى فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، وتقمص كل منهما شخصية عادل إمام وسعيد صالح فى فيلم "سلام ياصاحبى".

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