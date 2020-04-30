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رياضة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل هجومه على الجبلاية.. شعار النادي الأهلي فى استفتاء ماركا الإسبانية

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:30 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


رفض مرتضى منصور، رئيس الزمالك، استئناف الدوري الممتاز خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى حرصه على سلامة جميع اللاعبين بالمسابقة.


اختارت صحيفة ماركا الاسبانية شعار النادي الأهلي ضمن شعارات أكبر الأندية على مستوى العالم عقب التصويت للجمهور على قائمة ضمت العديد من الشعارات 


كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الإعلان رسميا عن استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نيوكاسل قد يتم في الساعات المقبلة.


فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن لاعب فريق مانشستر يونايتد، بول بوجبا، وعقده مع النادي الإنجليزي، ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الفرنسي مع الشياطين الحمر في صيف 2021.


أكد إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، عدم وجود ضرورة لعودة الدوري هذا الموسم، بعد فترة التوقف الحالية.



من المقرر أن يخضع نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، لحجر صحي، لمدة أسبوعين آخرين عندما يعود إلى إيطاليا.


نشبت مشادة كلامية بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وأشرف عبد العزيز محامى الفنان رامز جلال، بسبب ظهور رامز جلال رغم إصدار قرار من النقابة بإلزام رامز بالحصول على تصريح، ووقف برنامجه "رامز مجنون رسمي".

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