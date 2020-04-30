أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل هجومه على الجبلاية.. شعار النادي الأهلي فى استفتاء ماركا الإسبانية

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :







رفض مرتضى منصور، رئيس الزمالك، استئناف الدوري الممتاز خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى حرصه على سلامة جميع اللاعبين بالمسابقة.







اختارت صحيفة ماركا الاسبانية شعار النادي الأهلي ضمن شعارات أكبر الأندية على مستوى العالم عقب التصويت للجمهور على قائمة ضمت العديد من الشعارات





