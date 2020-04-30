كورونا يلقى بظلاله على أعرق مساجد أسوان.. أنشطة روحانية وحلقات ذكر اختفت هذا العام

شهر رمضان المبارك ترتبط به العديد من المناسبات والفعاليات والأنشطة المختلفة، ولكن هذا العام يحدث لأول مرة فى التاريخ أن يتم عدم تنفيذ مثل هذه الأمور التى توارثها الأجيال.
أحد أهم الفعاليات التى توقفت تمامًا هذا العام وهى أحياء أيام وليالى شهر رمضان بالمساجد التاريخية العريقة وذلك فى ظل الظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد والعالم أجمع والخاصة بغلق المساجد لمنع التجمعات والإختلاط ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.
أصداء فيروس كورونا ألقت بظلالها على أعرق المساجد بأسوان وهو مسجد الحاج حسن، والذى كان يشهد طقوسًا دينية متوارثة عبر الأجيال وعبر التاريخ خلال شهر رمضان المعظم، خاصة أن هناك الكثير من المريدين والمترددين على المسجد يرتبطون روحانيًا به وبآل البيت وأولياء الله الصالحين.
فمسجد الحاج حسن يوجد فى مدينة أسوان، حيث يعود تاريخ هذا المسجد إلى عام 313 هجرية، عندما حط الشيخ حسن بن عبد الله بن إبراهيم، أحد تلامذة سيدي أبي الحسن الشاذلي المدفون في حميثرة بطريق البحر الأحمر، رحاله قادمًا من بلاد المغرب مجاهدًا في سبيل نشر الدعوة.
ويؤكد العديد من الأشخاص الذين كانوا يحرصون على أداء صلاة التراويح وغيرها من الصلوات والإحتفالات الدينية التى كانت تقام خلال شهر رمضان الكريم بمسجد الحاج حسن بأننا هذا العام حزنا كثيرًا على عدم إقامة الفعاليات المختلفة وأحياء الليالى الرمضانية بمسجد الحاج حسن وغيره من المساجد نظرًا لإجراءات غلقها التى تأتى لحرص أجهزة الدولة على سلامة صحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.
ونتمنى ونأمل فى هذه الأيام المباركة بأن يزيح المولى عز وجل الغمة ويرفع البلاء، وتعود الحياة لطبيعتها وتعود المساجد كما كانت عليه من قبل وتفتح للصلاة والعبادة من جديد وهو الذى ستعود مع الروحنيات والنفحات المختلفة.
أما عن مريدى مسجد الحاج حسن فيقول أحد المريدين وهو عبد العزيز محمد بأن مسجد الحاج حسن يعتبر فى أسوان المسجد الرسمى لإقامة احتفالاتها الدينية، خاصة الاحتفال بلية الإسراء والمعراج والنصف من شعبان واحتفالات شهر رمضان الرسمية، وأن أهالى أسوان كانوا يحتفلون كل عام بمولد الحاج حسن الأسوانى من خلال إقامة موائد للطعام للفقراء إلى جانب حلقات الذكر والإنشاد الدينى والتى يشارك فيها كبار العلماء والمنشدين الدينيين والمداحين، وبمشاركة العشرات من أهالى أسوان فى هذه المناسبة التى تبدأ بمسيرة تنظمها الطرق الصوفية، وتطوف عددًا من الشوارع الجانبية وسط المدينة والقريبة من المسجد وسط تجاوب وحفاوة من الأهالى والمارة بالشوارع وإطلاق زغاريد النساء.
وتنتهى المسيرة بموقع ضريح الحاج حسن داخل المسجد وسط حرص العديد من الأهالى على زيارة ضريح أو مقام الحاج حسن للتبرك به، والتقرب إلى الله من خلاله والدعاء له وتقديم الهدايا والأعطيات المالية لقبره، باعتباره أقطاب التصوف والأمة الإسلامية وحجة زمانه، فيما يعتبرون هذه الاحتفالات فرصة طيبة للتقرب إلى الله عن طريق تقديم الطعام إلى الفقراء والمحتاجين.
الجدير بالذكر أن مراسم الاحتفال بمولد الحاج حسن تتزامن كل عام مع قدوم شهر رمضان وتحديدًا فى الأيام الأخيرة من شهر شعبان، وتشمل الاحتفالية 3 ليال متواصلة أهمها الليلة الكبيرة الختامية، وفيها يشارك كبار المنشدين بالصعيد مثل الشيخ ياسين التهامى وأمين الدشناوى وغيرهما، وترفع الزينة وتعلق الفوانيس الملونة والمضيئة لتضفى جوًا من البهجة والسعادة على المكان المحيط بالمسجد.
وكان يحرص عدد من تجار المنطقة الذين يحيطون بالمسجد أن يتوسعوا فى تجارتهم فى العطور والبخور والمسابح والجلابيب وغيرها من أنواع التجارة التى تتزامن مع الاحتفالية.
واقرأ أيضًا:
طقوس دينية متوارثة لأهالي أسوان للاحتفال بشهر رمضان.. ومسجد الحاج حسن يشهد أمسية خاصة في نهاية "شعبان" سنويًا .. صور