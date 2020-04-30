كورونا يلقى بظلاله على أعرق مساجد أسوان.. أنشطة روحانية وحلقات ذكر اختفت هذا العام

شهر رمضان المبارك ترتبط به العديد من المناسبات والفعاليات والأنشطة المختلفة، ولكن هذا العام يحدث لأول مرة فى التاريخ أن يتم عدم تنفيذ مثل هذه الأمور التى توارثها الأجيال.





أحد أهم الفعاليات التى توقفت تمامًا هذا العام وهى أحياء أيام وليالى شهر رمضان بالمساجد التاريخية العريقة وذلك فى ظل الظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد والعالم أجمع والخاصة بغلق المساجد لمنع التجمعات والإختلاط ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.





أصداء فيروس كورونا ألقت بظلالها على أعرق المساجد بأسوان وهو مسجد الحاج حسن، والذى كان يشهد طقوسًا دينية متوارثة عبر الأجيال وعبر التاريخ خلال شهر رمضان المعظم، خاصة أن هناك الكثير من المريدين والمترددين على المسجد يرتبطون روحانيًا به وبآل البيت وأولياء الله الصالحين.





فمسجد الحاج حسن يوجد فى مدينة أسوان، حيث يعود تاريخ هذا المسجد إلى عام 313 هجرية، عندما حط الشيخ حسن بن عبد الله بن إبراهيم، أحد تلامذة سيدي أبي الحسن الشاذلي المدفون في حميثرة بطريق البحر الأحمر، رحاله قادمًا من بلاد المغرب مجاهدًا في سبيل نشر الدعوة.





ويؤكد العديد من الأشخاص الذين كانوا يحرصون على أداء صلاة التراويح وغيرها من الصلوات والإحتفالات الدينية التى كانت تقام خلال شهر رمضان الكريم بمسجد الحاج حسن بأننا هذا العام حزنا كثيرًا على عدم إقامة الفعاليات المختلفة وأحياء الليالى الرمضانية بمسجد الحاج حسن وغيره من المساجد نظرًا لإجراءات غلقها التى تأتى لحرص أجهزة الدولة على سلامة صحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.





ونتمنى ونأمل فى هذه الأيام المباركة بأن يزيح المولى عز وجل الغمة ويرفع البلاء، وتعود الحياة لطبيعتها وتعود المساجد كما كانت عليه من قبل وتفتح للصلاة والعبادة من جديد وهو الذى ستعود مع الروحنيات والنفحات المختلفة.



