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سيارات

اشحن هاتفك المحمول داخل سيارتك لاسلكيا.. تعرف على الطريقة

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

كشفت واحدة من أكثر الشركات الخاصة بالتقنيات داخل السيارات فى العالم شركة يانك تكنولوجيز، عن تقنية جديدة ستمكنك من شحن هاتفك النقال بسهولة لاسلكيا فى السيارة بمنتهى السهولة.

وهي تقنية الشحن اللاسلكي ثلاثي الأبعاد، وتعتمد هذه التقنية على مجموعة من أجهزة الإرسال ومضخات متطورة تزود بها السيارة، تسمح بشحن الهواتف الذكية دون الحاجة إلى وضعها في مكان محدد.

ويشترط لاستخدام هذه التقنية، أن يكون جهاز الهاتف يدعم خاصية الشحن اللاسلكي، من خلال ربط الهاتف بمحول الشحن في السيارة لاسلكيا.

وأوضحت الشركة أن هذا الجهاز مزود بمعدات امتصاص نوعية تساوي 0.06 واط لكل كيلوجرام من موجات الراديو ، وبالمقابل تطلق الهواتف المحمولة عادة 1.1 إلى 1.5 واط كيلوجرام .

وقد تم الكشف عن تقنية الشحن اللاسلكي ثلاثي الأبعاد في معرض لاس فيجاس السنوي للتكنولوجيا، حيث كشف عن عديد من الابتكارات التكنولوجية الحديثة الأخرى في المعرض ذاته.

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