AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حدث ليلا.. روسيا تهدد أمريكا برد نووي.. العثور على مكان إقامة كيم جونج أون.. بدء امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
Advertisements
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أي هجوم صاروخي من الغواصات الأمريكية سيقابل بضربة نووية روسية.

أعلنت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الخميس، إحباط هجمات الإرهابية في مدينة إيكاترينبورج وتحييد ثلاثة مسلحين.

قال مازن حايك المتحدث الرسمي باسم مجموعة mbc، إننا نهتم بانتقادات قادة الرأي، وبما ينشر أيضا على السوشيال ميديا، كما أننا تعودنا كمجموعة إعلامية علي إثارة النقاش من خلال أعمال رائدة.

تعهد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أمس، الأربعاء، بإبقاء سفارة بلاده لدى إسرائيل في موقعها الجديد بالقدس، في حال انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.

قررت نقابة الإعلاميين، منع إذاعة برنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمى" على أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر لحين توفيق أوضاعه القانونية.

مازال زعيم كوريا الشمالية مختفيًا ومازالت التكهنات حول وضعه الصحي مبهم لكثيرين، فقد التقطت الأقمار الصناعية صورًا للحركة الأخيرة للقوارب الفاخرة بالقرب من مخبأ كيم جونج أون المفضل، مما يزيد الغموض عن مكان تواجده. 


وافقت الحكومة الإنجليزية برئاسة بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، الضوء الأخضر، لاستكمال الموسم الحالى من منافسات الدوري الإنجليزي، بعد أن توقف على إثر تفشي فيروس كورونا.

بدء امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم.. الطلاب يمتحنون العربي إلكترونيا من المنازل
يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الخميس 30 ابريل 2020 ، أول الامتحانات الالكترونية في مادة اللغة العربية ، وذلك بشكل إلكتروني على منصة الامتحان من المنازل.

أستاذ صدر: التدخين يصدر خلايا مناعية للرئة قد تقلل من خطر الإصابة بـ كورونا ..فيديو
قال الدكتور محمد صدقي، رئيس أقسام الصدر والحساسية بطب الأزهر، إن وفيات فيروس كورونا غير مقتصرة على كبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فبركة وفاة كيم جونج أون.. وكيف أجمع العالم فجأة على ضرورة نجاة زعيم كوريا الشمالية

تعليق جديد من الصين على حالة زعيم كوريا الشمالية

MBC تصدر بيانا عاجلا بعد قليل للرد على وقف برنامج رامز جلال

نقيب الإعلاميين لـ صدى البلد: رامز جلال لن يظهر على الشاشة حتى يقنن أوضاعه

أول رد من قناة MBC بعد وقف ظهور رامز جلال على التلفزيون

لهذه الأسباب لا يمكن لأحد وقف برنامج رامز مجنون رسمي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

هل قراءة القرآن في الهاتف أقل ثواب من القراءة في المصحف.. دار الإفتاء تجيب

حكم تناول الماء أثناء أذان الفجر؟ الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا يفسد الصيام

بعد تحقيقه نتائج واعدة.. هكذا علقت منظمة الصحة العالمية على عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي كورونا

بعد تصدرها التريند.. تعرف على شبيهة ليلى علوي

أهم الأخبار.. أزمة رامز مجنون رسمي تشتعل.. تأجيل صرف منحة العمالة.. شبيه تركي آل الشيخ يثير الجدل

أبرز أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الشرطة لن تسمح بمغادرة 150 مواطنا عائدين من السعودية.. رسالة مؤثر من والدة الشهيد محمد صلاح.. ومشادة بين مرتضى منصور ومحامي رامز جلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أحلى؟.. بـ6 إطلالات مختلفة سيرين عبد النور تبهر متابعيها

بمكياج ملفت.. سوسن بدر تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

بجمبسوت لامع.. أروى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير