حدث ليلا.. روسيا تهدد أمريكا برد نووي.. العثور على مكان إقامة كيم جونج أون.. بدء امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أي هجوم صاروخي من الغواصات الأمريكية سيقابل بضربة نووية روسية.
أعلنت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الخميس، إحباط هجمات الإرهابية في مدينة إيكاترينبورج وتحييد ثلاثة مسلحين.
قال مازن حايك المتحدث الرسمي باسم مجموعة mbc، إننا نهتم بانتقادات قادة الرأي، وبما ينشر أيضا على السوشيال ميديا، كما أننا تعودنا كمجموعة إعلامية علي إثارة النقاش من خلال أعمال رائدة.
تعهد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أمس، الأربعاء، بإبقاء سفارة بلاده لدى إسرائيل في موقعها الجديد بالقدس، في حال انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.
قررت نقابة الإعلاميين، منع إذاعة برنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمى" على أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر لحين توفيق أوضاعه القانونية.
مازال زعيم كوريا الشمالية مختفيًا ومازالت التكهنات حول وضعه الصحي مبهم لكثيرين، فقد التقطت الأقمار الصناعية صورًا للحركة الأخيرة للقوارب الفاخرة بالقرب من مخبأ كيم جونج أون المفضل، مما يزيد الغموض عن مكان تواجده.
وافقت الحكومة الإنجليزية برئاسة بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، الضوء الأخضر، لاستكمال الموسم الحالى من منافسات الدوري الإنجليزي، بعد أن توقف على إثر تفشي فيروس كورونا.
بدء امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم.. الطلاب يمتحنون العربي إلكترونيا من المنازل
يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الخميس 30 ابريل 2020 ، أول الامتحانات الالكترونية في مادة اللغة العربية ، وذلك بشكل إلكتروني على منصة الامتحان من المنازل.
أستاذ صدر: التدخين يصدر خلايا مناعية للرئة قد تقلل من خطر الإصابة بـ كورونا ..فيديو
قال الدكتور محمد صدقي، رئيس أقسام الصدر والحساسية بطب الأزهر، إن وفيات فيروس كورونا غير مقتصرة على كبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة.