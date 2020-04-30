حدث ليلا.. روسيا تهدد أمريكا برد نووي.. العثور على مكان إقامة كيم جونج أون.. بدء امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم

أعلنت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الخميس، إحباط هجمات الإرهابية في مدينة إيكاترينبورج وتحييد ثلاثة مسلحين.

قال مازن حايك المتحدث الرسمي باسم مجموعة mbc، إننا نهتم بانتقادات قادة الرأي، وبما ينشر أيضا على السوشيال ميديا، كما أننا تعودنا كمجموعة إعلامية علي إثارة النقاش من خلال أعمال رائدة.





تعهد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أمس، الأربعاء، بإبقاء سفارة بلاده لدى إسرائيل في موقعها الجديد بالقدس، في حال انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.





قررت نقابة الإعلاميين، منع إذاعة برنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمى" على أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر لحين توفيق أوضاعه القانونية.

العثور على مكان إقامة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.. تفاصيل مازال زعيم كوريا الشمالية مختفيًا ومازالت التكهنات حول وضعه الصحي مبهم لكثيرين، فقد التقطت الأقمار الصناعية صورًا للحركة الأخيرة للقوارب الفاخرة بالقرب من مخبأ كيم جونج أون المفضل، مما يزيد الغموض عن مكان تواجده.







وافقت الحكومة الإنجليزية برئاسة بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، الضوء الأخضر، لاستكمال الموسم الحالى من منافسات الدوري الإنجليزي، بعد أن توقف على إثر تفشي فيروس كورونا.