لو لمبة التشيك إن ظهرت في سيارتك .. ماذا تفعل؟

عند قيادة السيارة قد يحدث فجأة أن يُضاء ضوء تنبيه أصفر أو أحمر على لوحة عدادات القيادة ، ينبهك لضرورة فحص محرك السيارة أو صيانتها.





طبعًا إذا كنت مثل معظم مالكي السيارات ، فلديك القليل من الحيرة حول ما يدور وراء هذا الضوء التحذيري وكيفية التصرف به .





وبما أن أكثر المؤشرات سوءًا في لوحة العدادات إلا أنه يعني فحص المحرك بالعديد من النقاط المختلفة ، تبدأ من عدم تثبيت غطاء الوقود بالشكل الصحيح إلى أكبر مشاكل المحرك الخطيرة .





ويقول دايف كابيرت وهو من أحد خبراء مشرفين صيانة السيارات يعلق على هذا التنبيه قائلًا : "هذا لا يعني أن عليك إيقاف السيارة إلى جانب الطريق والاتصال بشاحنة سحب ، بل يعني أنه يجب عليك فحص السيارة في أقرب وقت ممكن."





يعني أن تجاهل هذا التحذير قد ينتهي بك إلى إتلاف مكونات باهظة الثمن . يمكن أن يكون أيضًا علامة على أن سيارتك تعاني من سوء استهلاك الوقود وتنبعث منها مستويات أعلى من الملوثات.

إذا أضاء لمبة فحص المحرك بلوحة العدادات ، فسوف يومض قليلًا أو يظل مضاءً باستمرار ، حسب المشكلة. يشير الضوء الوامض ، أو الضوء الأحمر في بعض السيارات بدلًا من الضوء الأصفر أو البرتقالي ، إلى مشكلة تحتاج إلى عناية فورية.

اولا : ابحث عن مشكلة خطيرة تتطلب اهتمامًا فوريًا . تحقق من مقاييس ومصابيح لوحة العدادات لمعرفة مؤشرات انخفاض ضغط الزيت أو ارتفاع درجة الحرارة. و تعني هذه الظروف أنه يجب عليك إيقاف المحرك وإغلاقه بمجرد أن تجد مكانًا آمنًا للقيام بذلك . وفي بعض السيارات يعني ضوء محرك فحص الأصفر هو فحص المشكلة ، ويعني ضوء المحرك الأحمر هو التوقف الآن.

ثانيا : حاول شد غطاء الوقود الخاص بك. هذا يمكن أن يحل المشكلة في كثير من الأحيان. ضع في اعتبارك أن الأمر قد يستغرق عدة رحلات قبل إعادة ضبط الضوء. تحتوي بعض المركبات على مؤشر منفصل يحذر من غطاء غاز غير ثابت.

ثالثا: تقليل السرعة والحمل. إذا لاحظت وميض ضوء فحص المحرك أو لاحظت أي مشاكل خطيرة في الأداء ، مثل فقدان الطاقة ، قلل من سرعتك وحاول تقليل الضغط على المحرك. على سبيل المثال ، قد يكون من الجيد التوقف عند سحب مقطورة . افحص السيارة في أقرب وقت ممكن لهذا الفحص أن يمنع حدوث تلف باهظ الثمن.

رابعا : استخدم خدمات التشخيص المدمجة ، إذا كانت متوفرة. قامت العديد من السيارات الحديثة بدمج قدرات التشخيص عن بعد ، مع القدرة على الإبلاغ عن رموز المشاكل وتحديد موعد لخدمة الصيانة .