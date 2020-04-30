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فن

هيثم شاكر يتصدر يوتيوب بمسلسله حب عمري

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:16 ص
مسلسل حب عمري
مسلسل حب عمري
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شروق ابراهيم
تصدر الفنان هيثم شاكر، ترند يوتيوب بمسلسله الجديد "حب عمري" الذي يخوض به أول بطولة مطلقة، وينافس به في موسم السباق الرمضاني.

ملخص أحداث مسلسل حب عمري 

تدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة كبيرة تجمع هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.

فريق عمل مسلسل حب عمري 

مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين. 

أغنية مسلسل حب عمري 

قام هيثم بغناء تتر المسلسل الذي نشره على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،  وسجل التتر أكثر من 20 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحه على "يوتيوب". 

التتر بعنوان "عمري"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم، ويشهد "حب عمري" الانطلاقة الغنائية الأولى لهيثم في عالم التترات الرمضانية.
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