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أخبار البلد

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على البلاد اليوم.. والقاهرة تسجل 29

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:00 ص
درجات الحرارة على
درجات الحرارة على القاهرة - صورة أرشيفيةَ
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الخميس، سيشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ويكون الطقس معتدلا نهارا باردا ليلا، مصحوبا بشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري. 

في حين يكون الطقس اليوم، لطيفا نهارا باردا ليلا وسط شبورة مائية صباحا الرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية،  ولطيفا نهارا باردا ليلا، شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

بينما يكون مائل للحرارة نهارا مائلا للبرودة ليلا والرياح معتدلة في شمال الصعيد، ومائلا للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد. 

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة  16 29
شبين الكوم 16 28
طنطا 15 28
دمنهور 15 26
الاسكندرية15 24
بلطيم 16 24
مطروح 15 22
السلوم 14 23
سيوة 13 31
بورسعيد16 23
دمياط 15 23
الزقازيق 15 28
الاسماعيلية15 29
السويس 16 29
العريش 15 23
رفح 14 22
راس سدر15 27
نخل 10 26
نويبع 21 29
طابا 17 26
كاترين 10 23
الطور 19 26
شرم الشيخ21 31
الغردقة 20 30
مرسى علم20 31
الفيوم 16 30
بنى سويف17 30
المنيا 17 31
اسيوط 18 31
سوهاج 18 32
قنا 19 33
الاقصر 20 33
اسوان 21 34
ابوسمبل22 33
الوادى الجديد22 32
شلاتين 19 32
ابورماد 20 31
حلايب 21 29
راس حدربه22 29
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