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فن

بعد عرضها.. الحلقة السابعة من مسلسل الفتوة مطلوبة على جوجل

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:58 ص
مسلسل الفتوة
مسلسل الفتوة
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شروق ابراهيم
تصدرت الحلقة السابعة من مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال ترند موقع جوجل بعد مرور ساعات على عرضها بقناة الحياة. 

شهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل " الفتوة " للنجم ياسر جلال تطورات أبرزها الشيخ مبروك "أحمد خالد صالح" هو من أرشد ياسر جلال لمكان الكنز بعد مقابلته وإخباره بأنه حينما بحث فى أوراق والده الشيخ.

أيضا وجد اسم أحمد الجبالى والد ياسر جلال مذكور فى الورقة، وأن هناك كنزا فى مكان ما تحت بشاير، ويذهب ياسر جلال  للمكان ويبحث عن الكنز فيجد نبوت والده بشاير ثم يحفر تحت المكان باحثا عن الكنز فيجد سبائك من الذهب. 

لكن الكنز الذى وجده، ياسر جلال يكتشف من قرائته للورقة التى سلمها له الشيخ مبروك، بأن الكنز له صاحب، وأن والده كان يبحث عن صاحبه ثم يسأله الشيخ مبروك عن كيفية وفاة والده، فيتذكر من خلال حلم دام يراوده منذ الصغر.
 
فجأة يقع المعلم صابر فى منزله، ويشتد عليه المرض ويستدعى رجاله ابنه "عزمى" أحمد صلاح حسنى من الخمارة أثناء جلوسه مع جميلة الغازية ويطلب أحمد خليل من ابنته أن تستدعى من أخبرتها بأن والدتها على قيد الحياة.
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