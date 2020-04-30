بعد عرضها.. الحلقة السابعة من مسلسل الفتوة مطلوبة على جوجل

شهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل " الفتوة " للنجم ياسر جلال تطورات أبرزها الشيخ مبروك "أحمد خالد صالح" هو من أرشد ياسر جلال لمكان الكنز بعد مقابلته وإخباره بأنه حينما بحث فى أوراق والده الشيخ.





أيضا وجد اسم أحمد الجبالى والد ياسر جلال مذكور فى الورقة، وأن هناك كنزا فى مكان ما تحت بشاير، ويذهب ياسر جلال للمكان ويبحث عن الكنز فيجد نبوت والده بشاير ثم يحفر تحت المكان باحثا عن الكنز فيجد سبائك من الذهب.





لكن الكنز الذى وجده، ياسر جلال يكتشف من قرائته للورقة التى سلمها له الشيخ مبروك، بأن الكنز له صاحب، وأن والده كان يبحث عن صاحبه ثم يسأله الشيخ مبروك عن كيفية وفاة والده، فيتذكر من خلال حلم دام يراوده منذ الصغر.