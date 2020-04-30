مصر تسجل 226 إصابة جديدة بكورونا.. والجيش الليبي يعلن وقف العمليات العسكرية في طرابلس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

اليمن يعلن تسجيل أول حالتي وفاة بكورونا

الكويت.. ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بيروس كورونا

السعودية تنهي العزل الكلي في القطيف وتحدد الإجراءات

ألمانيا تحظر مليشيات حزب الله.. وتصنفها إرهابية

كوريا الجنوبية تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بكورونا للمرة الأولى





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة والسكان في مصر أعلنت تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 5 آلاف و268 شخصًا.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن الكويت شهدت ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإصابات بكورونا مقارنة بالإحصائيات السابقة، حيث أعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء تسجيل 300 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بـ 152 إصابة في الإحصائية قبل الأخيرة.





وقالت "الراي" إن وزارة الداخلية السعودية أعلنت السماح اعتبارا من الخميس بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، واستمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.





وأضافت أن القرار جاء في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة كورونا، وتحقيقا لتوصيات الجهات الصحية.





وأشارت "الجريدة" إلى حكومة الإمارات أعلنت تسجيل 148 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، بما يرفع إجمالي حالات التعافي 2329، بواقع 20 بالمئة من مجموع الإصابات، مشيرةً إلى أن خطة توسيع نطاق الفحوص المستمرة في الإمارات، ساهمت في الكشف عن 549 إصابة جديدة بكورونا.





وذكرت "القبس" أن الجيش الوطني الليبي أعلن قف العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس تزامنا مع حلول شهر رمضان، وأن القيادة العامة ستصدر إعلانا دستوريا خلال الأيام القليلة المقبلة، يشتمل على خارطة طريق جديدة "لتحقيق أحلام الشعب الليبي.





وقالت "الأنباء" إن وزير الصحة اليمني أعلنت أن السلطات سجلت أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ساعات من إعلان الوزارة عن رصد 5 حالات إصابة بالفيروس، وذلك بعدما قالت الأمم المتحدة إنها تخشى انتشار الفيروس من دون رصده، في بلد يواجه فيه الملايين خطر المجاعة وضعف الرعاية الطبية.





دوليًا، أشارت "الوطن" إلى أن وزارة الداخلية الألمانية، أعلنت حظر ميليشيات حزب الله اللبنانية في جميع أنحاء البلاد، وصنفته إرهابيا، في ضربة جديدة للميليشيات التي تمثل أبرز أذرع إيران في العالم.





وذكر متحدث باسم الداخلية الألمانية على أن عناصرها قاموا بعدد من المداهمات ضد مشبوهين ينتمون لحزب الله.





وقالت "الراي" إن كوريا الجنوبية لم تعلن أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد، الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ أن بلغ التفشي لديها ذروته في 29 من فبراير.







