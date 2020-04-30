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أخبار العالم

كندا تفقد الاتصال بمروحية عسكرية قبالة ساحل اليونان

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، أمس الأربعاء، إن مروحية كندية فُقدت قبالة ساحل اليونان كانت قد نشرت على متن سفينة حربية تابعة لبلاده أثناء تدريب لحلف شمال الأطلسي "ناتو". 

وأوضح ترودو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "جهود البحث والإنقاذ تجري حاليا، وسيتم الكشف عن المعلومات أولا بأول في أسرع وقت".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" عن مسئولين كنديين قولهم: "هناك موقفا متطورا بخصوص إحدى مروحياتنا التي تم نشرها على متن إتش إم سي إس فريدريكتون، التي تشارك حاليا في العملية ريأشورانس".

وأضافوا: "فقد الاتصال مع الطائرة أثناء مشاركتها في تدريبات للحلفاء قبالة ساحل اليونان".

وأوضح البيان أن جهود البحث والإنقاذ جارية حاليا، وأوضح أنه لم تتوفر معلومات أخرى في هذا الوقت.



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