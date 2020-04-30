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فن

أخبار الفن.. وفاة شقيق فنان شهير بسبب كورونا.. وظهور جديد للثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:51 ص
احمد العوضي وياسمين
احمد العوضي وياسمين عبد العزيز
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شروق ابراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر الفنان المغربي سعيد الناصري تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يلعن فيه عن وافة شقيقه بعد اصابته بفيروس كورونا.


تعرض الفنان محمد رمضان لحملة هجوم شرسة بسبب ظهوره في مشهد بأولى حلقات مسلسله البرنس وهو يمزق الباسبور بعدما بكي والده، الذي قام بدوره الفنان الكبير عبد العزيز مخيون.

قالت النجمة العالمية بينيلوبي كروز، إنها لم يكن لديها الرغبة طيلة حياتها في تناول المشروبات الكحوليات أو تجربة المخدرات، مؤكدة أنها من الأمور التي لا تستهويها. 

نشر الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الشخصى على "فيسبوك"، صورة جديدة تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز.
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