بأربعة مكونات من مطبخك نظفي وسلكي عيون البوتاجاز

تعاني ربات المنزل، من كثرة الآباء المنزلية عليها، وتشتكى من اتساخ مكونات المطبخ سريعا وبالأخص عيون البوتاجاز، مما يجعلها فى حيرة، كيف تنظفها، خاصة وان هذا الانسداد والاتساخ يؤثر على كفاءة النار أثناء الطهى.





لذلك نقدم طريقة لتنظيف وتلسيك عيون البوتجاز سريعا بمكونات من مطبخك وبصورة مرضية.





كشفت خبيرة الطهي، هبة عادل، طريقة سهلة وبسيطة تقضي على مشكلة اتساخ البوتاجاز، وتساعد على منح المطبخ رائحة منعشة طوال اليوم.





المكونات المطلوبة:



ماء ورد.

ليمون.

الكربونات.

خل.





الطريقة لتنظيف عيون البوتجاز:

اغلى المكونات على النار لمدة 20 دقيقة.

ضيفى المكونات على البوتحاز، ولتركيها لمدة 30 دقيقة.

اغسلى اليوتجاز بواسطة الماء الفاتر.