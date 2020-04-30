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ديني

مبارزة فنية بين العفاسي وابنه في الابتهالات الدينية.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:11 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تداول رواد تطبيق "تيك توك" فيديو للداعية الإسلامي مشاري بن راشد العفاسي وهو يتنافس مع ابنه على أفضل صوت فى الابتهالات.

وبدأ العفاسي نص الابتهال بصوت عذب عن الرسول محمد أثار إعجاب متابعيه، وبدأ ابنه بمتابعة الابتهال بصوت اثار ضجة كبيرة لروعة صوته.

وجاءت تعليقات رواد التيك توك على صوته كالآتى:
ما شاء الله تبارك الله
عليه أفضل الصلاة والسلام
ربنا يحفظه من كل شر
أجمل دويتو ما شاء الله

كان نص الابتهال كالآتى: بدأ العفاسى قائلا: "حن قلبى له صار شوقا إليه ليس أرجو سواه شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان فى هديه منهجا وسطا كان تسعده بسمة البسطاء سيدا فى الكرم قمة فى العطاء"، ورد ابنه عليه قائلا: "مصطفى مصطفى منبعا للصفاء سيد الأنبياء مشعلا للوفاء".


@ahmed_elnoby88

##مشاري_العفاسي يتحدي محمد ابنه ##الجزء_الثاني ##رمضان_كريم ##نايف_الصحفي ##الله ##quran ##اكسبلور_فولو ##اكسبلور

♬ الصوت الأصلي - ahmed_elnoby88
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