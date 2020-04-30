مبارزة فنية بين العفاسي وابنه في الابتهالات الدينية.. فيديو

وبدأ العفاسي نص الابتهال بصوت عذب عن الرسول محمد أثار إعجاب متابعيه، وبدأ ابنه بمتابعة الابتهال بصوت اثار ضجة كبيرة لروعة صوته.





وجاءت تعليقات رواد التيك توك على صوته كالآتى:

ما شاء الله تبارك الله

عليه أفضل الصلاة والسلام

ربنا يحفظه من كل شر

أجمل دويتو ما شاء الله





كان نص الابتهال كالآتى: بدأ العفاسى قائلا: "حن قلبى له صار شوقا إليه ليس أرجو سواه شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان فى هديه منهجا وسطا كان تسعده بسمة البسطاء سيدا فى الكرم قمة فى العطاء"، ورد ابنه عليه قائلا: "مصطفى مصطفى منبعا للصفاء سيد الأنبياء مشعلا للوفاء".







