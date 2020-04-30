أهالى بشتيل يستغيثون من طفح مياه الصرف الصحي





استغاث السكان بعد أن غمرت المياه الشارع قائلين إن المنطقة أصبحت مليئة بالأمراض والحشرات بالإضافة الى خوفهم من أن تصعقهم الكهرباء.





تابعوا قائلين إنهم لا يريدون إلا حلا لشكوتهم بعد أن تواصلوا مع المسئولين لكن دون حل أو جدوى، فيأملوا توصيل صوتهم وإيجاد حل لمياه الصرف.





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



حيث يشكو السكان من مياه المجاري التى ملأت الشارع، ما جعل المنطقة أشبه بالمستنقع.