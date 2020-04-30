عمان تسجل 74 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2348، في حين بلغت الوفيات 10 حالات.





وقررت سلطنة عمان الثلاثاء الماضي، فتح بعض الأنشطة التجارية والسماح لشركات الصيرفة بمزاولة أنشطتها.













ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قامت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعا برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.





وقررت اللجنة بناء على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، وتشمل ورش إصلاح المركبات، وورش إصلاح قوارب الصيد، ومحلات بيع قطع غيار المركبات، ومحلات بيع قطع غيار معدات الصيد، ومحلات بيع وإصلاح الأجهزة الالكترونية والكهربائية والحاسب الآلي، وإصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة البث الفضائي، ومكاتب تأجير المركبات، ومكاتب تأجير المعدات والآلات، والبيع في المتاجر المتخصصة للأدوات المكتبية، والمطابع.





ويشترط في الأنشطة السابقة أن لا يسمح بدخول الزبائن المحلات، وأن تقتصر الخدمة على الاستلام والتسليم.