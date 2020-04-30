AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عمان تسجل 74 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:22 ص
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2348، في حين بلغت الوفيات 10 حالات.

وقررت سلطنة عمان الثلاثاء الماضي، فتح بعض الأنشطة التجارية والسماح لشركات الصيرفة بمزاولة أنشطتها. 



ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قامت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعا برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير  الداخلية، لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة. 

وقررت اللجنة بناء على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، وتشمل ورش إصلاح المركبات، وورش إصلاح قوارب الصيد، ومحلات بيع قطع غيار المركبات، ومحلات بيع قطع غيار معدات الصيد، ومحلات بيع وإصلاح الأجهزة الالكترونية والكهربائية والحاسب الآلي، وإصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة البث الفضائي، ومكاتب تأجير المركبات، ومكاتب تأجير المعدات والآلات، والبيع في المتاجر المتخصصة للأدوات المكتبية، والمطابع. 

ويشترط في الأنشطة السابقة أن لا يسمح بدخول الزبائن المحلات، وأن تقتصر الخدمة على الاستلام والتسليم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وقف الصحف الورقية.. حزمة قرارات صارمة من سلطنة عمان لمنع تفشي كورونا

الجمعية العمانية للأدباء تعيد طباعة "قيثارة حب" للشاعر الراحل محمود الخصيبي

لاستغلالهم فى الزراعة.. إيطاليا تدرس توفيق أوضاع ٢٠٠ ألف من العمالة غير الشرعية

تمديد ساعات العمل في عدد من الأنشطة التجارية بدبي

حتى 3 فجرا.. السعودية تسمح بعودة بعض الأنشطة التجارية خلال رمضان

سلطنة عمان تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

حدث في 7 رمضان.. إقامة أول صلاة في الجامع الأزهر.. ودخول المعز لدين الله القاهرة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل هجومه على الجبلاية.. شعار النادي الأهلي فى استفتاء ماركا الإسبانية

السيسي يصدر ٤ قرارات جمهورية.. تعرف عليها

تامر هجرس: مراتي مزة ولازم أفرجها للناس.. فيديو

منتخب الصالات يبدأ الاستعداد لبطولة العالم بـ الفيديو كونفرانس

وفاة شقيق فنان شهير بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الصيام.. كمال الشناوي رفض تقبيل كاميليا فى رمضان فكان ردها صادما

أيهما أحلى؟.. بـ6 إطلالات مختلفة سيرين عبد النور تبهر متابعيها

بمكياج ملفت.. سوسن بدر تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها