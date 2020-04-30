دراسة: السجائر التقليدية والإلكترونية تسببان أضرارًا على الأوعية الدموية

أظهر تحليل نشرته مجلة الجمعية الأمريكية للقلب أن مستخدمي السجائر الإلكترونية يعانون من تلف في شرايينهم وأوعيتهم الدموية مماثلة لتلك التي يعاني منها مدخنو السجائر التقليدية.





ولاحظ الباحثون الذين درسوا الشرايين والأوعية الدموية للمدخنين والأوراق الحالية والسابقة، أو الأشخاص الذين استخدموا الاثنين معا، أن كلا المجموعتين كان لديهما مؤشرات تكبير مقياس صلابة الشرايين على غرار مستخدمي السجائر التقليديين، مما يعني أن الشرايين كانت مجرد متصلبة.





كما لاحظوا أن الخلايا البطانية، أو الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية، بدت متضررة بنفس القدر سواء استخدم الناس السجائر الإلكترونية أو السجائر القابلة للاحتراق أو كليهما.





وقالت الدكتورة "جيسيكا ل . فيترمان"، الأستاذ المساعد في كلية الطب جامعة واشنطن "يعتقد كثير من الناس أن السجائر الإلكترونية أكثر أمانا من السجائر القابلة للاحتراق.. وفي الوقت نفسه، تتزايد الأدلة من الدراسات العلمية على أن السجائر الإلكترونية قد لا تكون البديل الآمن لتدخين السجائر التقليدية عندما يتعلق الأمر بصحة القلب".





فقد درست "فيترمان" وزملاؤها الأوعية الدموية لدى أكثر من 400 رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 21 و 45 عاما دون تاريخ مرضي لأمراض القلب ولا توجد عوامل خطر معروفة لأمراض القلب، باستخدام نهج يسمى اختبار وظائف الأوعية الدموية، وهو غير جراحي. تضمن المشاركون في الدراسة 94 من غير المدخنين و 285 مدخنين للسجائر التقليدية و 36 مستخدما للسجائر الإلكترونية و 52 مستخدما لكلا المنتجين، لاحظ المؤلفون عدم وجود دليل على أن استخدام السجائر الإلكترونية يقلل من إصابة القلب والأوعية الدموية، أو خلل وظيفي أو ضرر مرتبط باستخدام منتجات التبغ القابلة للاحتراق".