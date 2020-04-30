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توك شو

خبير يوضح كيفية التعامل مع انفعالات الأطفال خلال فترة الحظر

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:32 ص
العاب انترنت
العاب انترنت
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ريهام فيكتور
قال الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية والتعديل السلوكى، إن مشكلة الآباء والأمهات أنهم  حريصون على أبنائهم من وجهه نظرهم، لكن يجب أن يضع الآباء أنفسهم مكان أبنائهم فى كافة تصرفاتهم.

وأضاف الدكتور طارق إلياس من خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع على فضائية " dmc " ، أن الأبناء يتعاملون مع خوف وحرص الكبار على أنها قيود تمنع حريتهم.

وأشار خبير التنمية البشرية والتعديل السلوكى ، إلى أن اعتراض الطفل على قرارات الاباء يكون عبر " الزن والبكاء " طوال الوقت ، لافتا إلى أنه لابد من وجود بدائل لدى الآباء والأمهات لمنع أبنائهم من الخروج طوال فترة فيروس كورونا مثل تعليمهم مهارات جديدة .

وتابع أن الأطفال ينشغلون عن العالم عن طريق السوشيال ميديا والألعاب، كما أن الطفل يريد أن يخرج من المنزل ولكن عند منعه من ذلك يضع كل جهده على ألعاب الموبيل والإنترنت .

واكد أن العاب الإنترنت تأخذ حيزا كبيرا  فى حياة الأطفال خلال هذه الفترة مما جعل انفعالاتهم أشد، منوها إلى أن المدرسة والأصدقاء والنادى  كانوا يستنزفون قرابة 70% من طاقة الطفل  . 
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