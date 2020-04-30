العصار يبحث التعاون في المجالات الخدمية وتدوير المخلفات مع محافظ الغربية.. مناقشة استثمار بعض أراضي المحافظة لصالح تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية

وزير الإنتاج الحربي:

مناقشة رفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات بدفرة وإنشاء خط جديد بمصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى

بحث إمكانية توريد 8 عربات "ماز" للاستعانة بها في منظومة النظافة بالمحافظة ودعم الصناعة الوطنية

ميكنة ديوان عام المحافظة ومناقشة استثمار بعض أراضي المحافظة لصالح تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية

الاتفاق على مشروعات عديدة للتطوير الحضاري للمحافظة من خلال إنشاء مدارس جديدة بالتعاون مع شركة الإنتاج الحربي





استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لبحث ومتابعة المستجدات المتعلقة بعدد من موضوعات التعاون بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.





وأوضح "العصار" أنه تم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي للتعاون القائم بين الطرفين لرفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات بدفرة وإنشاء خط جديد بمصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى، كما تم بحث إمكانية توريد 8 عربات "ماز" من خلال شركة حلوان للآلات والمعدات "مصنع 999 الحربي" للاستعانة بها في منظومة النظافة بالمحافظة ودعم الصناعة الوطنية.





وأكد أن التعاون المشترك في هذا المجال يأتي في إطار إيمان الجانبين بأهمية تضافر وتكامل جهود جميع الجهات المعنية بإيجاد حلول مستدامة لمشكلة القمامة والتخلص الآمن منها، بما يساعد في تحسين مستوى النظافة بمحافظة الغربية وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى النظافة في شوارع المحافظة.





على صعيد آخر، تم الاتفاق على مشروعات عديدة للتطوير الحضاري للمحافظة من خلال إنشاء مدارس جديدة بالتعاون مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة من أجل خدمة تعليمية أفضل، وكذلك ميكنة ديوان عام المحافظة للوصول إلى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، وتم أيضًا المناقشة حول استثمار بعض أراضي المحافظة لصالح تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية مثل "إنشاء فنادق ومجمع مطاعم وحدائق".





من جانبه، أشار "رحمي" إلى أهمية عنصر الوقت فيما يخص معالجة مشكلة القمامة وأهمية تدوير المخلفات، خاصة بالتزامن مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس "كوفيد 19" المعروف عالميًا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لوضع حلول سريعة ومستدامة لمشكلة النظافة والدخول في مشروعات مستقبلية مثل مشروعات المدارس واستثمار الأراضي ومحطة إنتاج البيض، موضحًا أن المحافظة تستهدف تطوير محافظة الغربية بشكل حضاري والخروج إلى مستوى خدمة أعلى للمواطنين وأيضًا خلق فرص عمل جديدة.





وقال إن التعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتي في إطار خطة المحافظة لإدارة وتنفيذ المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير وتحسين منظومة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على المواطنين بالمحافظة.





وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على استمرار متابعة تنفيذ موضوعات التعاون التي تمت مناقشتها وفقًا للجدول الزمنى الخاص بكل موضوع على حدة، وذلك لسرعة الانتهاء من المشروعات المشتركة فى التوقيتات المحددة لتسليمها.