في زمن الكورونا.. حالات تستدعي زيارة الحامل للطبيب فورا..فيديو

لكل امرأة حامل متى يجب الذهاب إلى الطبيب وما هي الأعراض التي إذا ظهرت عليك تستدعي زيارة الطبيب فورًا.







الدكتور محمد منير، استشاري أمراض النساء والتوليد، يؤكد أنه تزداد مخاوف الكثير من السيدات

تزداد مخاوف الكثير من السيدات الحوامل فى تلك الفترة، خاصة مع ظهور فيروس كورونا.





مناعة المرأة خلال فترة الحمل تصبح ضعيفة نظرا لسحب الجنين كل الفيتامينات والعناصر المهمة الموجودة بجسم الأم مما يضعف من قوة جهازها المناعي والتصدى الأمراض و بالأخص فيروس كورونا المستجد. وقال استشاري النساء والتوليد، خلال استضافته في موقع "صدى البلد"، إن