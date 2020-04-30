في زمن الكورونا.. حالات تستدعي زيارة الحامل للطبيب فورا..فيديو

لكل امرأة حامل متى يجب الذهاب إلى الطبيب وما هي الأعراض التي إذا ظهرت عليك تستدعي زيارة الطبيب فورًا.
الدكتور محمد منير، استشاري أمراض النساء والتوليد، يؤكد أنه تزداد مخاوف الكثير من السيدات الحوامل فى تلك الفترة، خاصة مع ظهور فيروس كورونا.
وقال استشاري النساء والتوليد، خلال استضافته في موقع "صدى البلد"، إن مناعة المرأة خلال فترة الحمل تصبح ضعيفة نظرا لسحب الجنين كل الفيتامينات والعناصر المهمة الموجودة بجسم الأم مما يضعف من قوة جهازها المناعي والتصدى الأمراض و بالأخص فيروس كورونا المستجد.
وأضاف استشارى أمراض النساء والتوليد ، أنه في حال اضطرت المرأة الحامل للخروج وزيارة الطبيب للمتابعة والأطمئنان على صحتها وصحة الجنين، فلابد من مراعاة بعض الأمور أهمها، ارتداء الكمامة منذ خروجها من المنزل و استخدام مطهرات اليد إذا لمست يدها أى مسطحات.
وأشار محمد منير إلى أن الوقاية بالغذاء أمر ضرورى بالنسبة للحامل، فينصح بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية التى تقوى جهاز المناعة مثل الفاكهة و الخضروات.
ويمكنك من خلال الفيديو التالى معرفة معلومات أكثر عن الحالات والأعراض التى تستدعى زيارة الطبيب فورا ....