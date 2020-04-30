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تعليم

المتابعة يوميا.. صيدلة حلوان تقدم نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة خلال رمضان

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:56 ص
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
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كريم ناصر
ٱعدت كلية الصيدلة بجامعة حلوان مجموعة من النصائح الصحية اليومية خلال شهر رمضان المبارك لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لعدم التعرض لأزمات صحية خلال شهر رمضان، بهدف رفع الوعى الصحي حول موضوعات طبية متخصصة. 

ومن هذه النصائح نصائح  لمرضى السكري، جاء منها التأكيد على ضرورة متابعة المريض للطبيب الخاص حتى يساعده على ضبط معدل السكر في الدم أثناء الصيام. 

ويصف الطبيب أنواعًا من الأغذية التي يجب على مريض السكري عدم تناولها بكثرة وأغذية أخرى يجب الاعتماد عليها.

كما وجهت نصيحة لمرضى السكري أيضا ضرورة قياس السكر بشكل يومي في شهر رمضان ونصحه عند ملاحظة ارتفاع السكر بالدم بضرورة التوجه بشكل مباشر إلى الطبيب . 

 وكذا التوجيه عند الشعور بالدوخة أو الصداع إلى ضرورة قياس نسبة السكر والتأكد من أنها لاتشكل خطورة على المريض. 

والبدء في تناول وجبة الإفطار عند الآذان مباشرة وتقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات خفيفة صغيرة والبدء بتناول كوب ماء وحبات التمر إلى جانب المقبلات. 

وقد قام بتقديم هذه النصائح والتوجيهات الصحية الدكتورة شاهندة محجوب بكلية الصيدلة بهدف الحفاظ على صحة الجسم، وأداء العبادات بسهولة و بيُسر وأمان دون خوف من داء السكرى.
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