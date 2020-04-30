AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

علي الطريقة المغربية.. مي كساب وزوجها عبر التيك توك

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود

نشرت الفنانة مي كساب فيديو جديدا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات "تيك توك".


 وظهرت مي كساب من منزلها بصحبة زوجها وشقيقه وعلقت قائلة: "هبدأ معاكوا الدروس المغربي وهقولكم إن أخو جوزي بالمغربي يعني لوسي عجبتني اوي الجملة قولت أشارككم معايا".


 وتشارك مي في مسلسل "اللعبة" الذي تم عرضه عبر منصة "شاهد" بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا.  


المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود، وإخراج معتز التوني.


ويشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، وشيكو، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وعارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، ومحمد أوتاكا، ومنى جمال.

@maikassab

##مي_كساب ##كلمات_مغربية

♬ original sound - maikassab
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل "اللعبة" على شاشة MBC في رمضان

مى كساب.. مسلسل "اللعبة" على شاشة MBC في رمضان

مي كساب تستعيد ذكرياتها مع أغنية مهما حصل احتفالا بشهر رمضان

تعرف على شروط "اللعبة" لـ شيكو وهشام ماجد

من الكواليس.. شيكو يروج لمسلسل اللعبة

مسلسل اللعبة الحلقة 6.. تحدي جديد لشيكو وهشام ماجد

ترشيحاتنا

فى ذكرى رحيل نزار قبانى.. تعرف على علاقة الحب بانتحار شقيقته وكواليس صدامه مع جمال عبد الناصر

فيديو جراف.. خطة الصحة للتعايش مع فيروس كورونا

وداعا للترهلات.. أسرع وصفات لشد البطن وحرق الدهون

الحرب بدأت.. أحمد زاهر يشوق متابعيه بمشهد من البرنس

جدل بين ريهام سعيد ونجيب ساويرس بسبب وقف «رامز مجنون رسمي»

وفاة الممثل الهندي ريشي كابور بعد صراع مع المرض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى رحيل نزار قبانى.. تعرف على علاقة الحب بانتحار شقيقته وكواليس صدامه مع جمال عبد الناصر

خلدتها الصور النادرة.. كيف كان يقضي أهالي الغردقة شهر رمضان قبل قرن من الزمان؟

شاهد إصدارًا رياضيًا محدودًا من مازدا للسوق البريطانية.. صور