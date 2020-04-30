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محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. تطهير وتعقيم منطقة شاطئ النخيل في الإسكندرية

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:06 ص
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، الجهات المعنية بتنفيذ حملة للقيام بأعمال رش وتطهير وتعقيم منطقة شاطيء النخيل بنطاق حي العجمي للتعقيم والتطهير ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي تكليف المحافظ بعد شكاوى تقدم بها الأهالي من قاطني المنطقة لتطهيرها وتعقيما وخاصة مع كونها منطقة سياحية يتوافد عليها العشرات يوميا للتنزه.

وتمت أعمال التطهير من خلال الاستعانة بمعدات المحافظة وكوادرها البشرية بالتنسيق مع معهد البحوث الزراعية وتمت أعمال التطهير والتعقيم بالمنطقة.

وأكد محافظ الإسكندرية علي استمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع أماكن تجمعات المواطنين والأماكن الحيوية ووسائل النقل العام والمواقف علي مستوي المحافظة.

وأكد أن ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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