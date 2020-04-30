رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة يتفقد سير العمل بمواقع الإسكان الاجتماعى

جهاز مدينة الفيوم الجديدة ، بجولة تفقدية بمواقع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروع، وذلك لسرعة الانتهاء من التنفيذ، وإزالة أى عقبات. قام المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس، بجولة تفقدية بمواقعبالمدينة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروع، وذلك لسرعة الانتهاء من التنفيذ، وإزالة أى عقبات.





وتابع المهندس عبدالوهاب صميدة، خلال جولته، أعمال التشطيب بمدرسة المتفوقين لدخولها حيز التشغيل العام القادم، وشدد رئيس الجهاز على مسئولى الشركات العاملة بالمدينة دفع العمل بكافة المواقع والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع.





انتشار فيروس كورونا المستجد . مع أخذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع









وأشار المهندس عبد الوهاب صميدة، إلى أنه كلف مسئولى الجهاز بالمتابعة الدقيقة لسير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة،





بفيروس كورونا . وكذا التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة



