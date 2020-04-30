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اقتصاد

رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة يتفقد سير العمل بمواقع الإسكان الاجتماعى

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:50 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
قام المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، بجولة تفقدية بمواقع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروع، وذلك لسرعة الانتهاء من التنفيذ، وإزالة أى عقبات.

وتابع المهندس عبدالوهاب صميدة، خلال جولته، أعمال التشطيب بمدرسة المتفوقين لدخولها حيز التشغيل العام القادم، وشدد رئيس الجهاز على مسئولى الشركات العاملة بالمدينة دفع العمل بكافة المواقع والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع.

 مع أخذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأشار المهندس عبد الوهاب صميدة، إلى أنه كلف مسئولى الجهاز بالمتابعة الدقيقة لسير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة،

 وكذا التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة يتفقد سير العمل بمواقع الإسكان الاجتماعى
رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة يتفقد سير العمل بمواقع الإسكان الاجتماعى
رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة يتفقد سير العمل بمواقع الإسكان الاجتماعى
رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة يتفقد سير العمل بمواقع الإسكان الاجتماعى
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