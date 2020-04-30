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١٢ص...اهمية تناول طبق الشوربة على الإفطار فى رمضان..فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:51 ص
أهمية تناول الشوربة
أهمية تناول الشوربة على الإفطار
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أسماء عبد الحفيظ
يتجاهل الكثير من الأشخاص تناول طبق الشوربة على الإفطار فى رمضان، وهذا خطأ شائع يقع فيه الكثيرون. 

كشفت الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشاري التغذية العلاجية ونائب رئيس الجمعية المصرية للسمنة وعلاجها عن أهمية تناول طبق الشوربة على الإفطار فى رمضان.

وأوضحت أن أهمية تناول طبق الشوربة ليس فقط على الإفطار فى رمضان ولكن له أهمية أيضا فى تناول وجبة الغداء، الشوربة تجعل المعدة جاهزة لهضم الوجبة التى تليها.

وقالت استشاري التغذية من خلال استضافتها فى موقع صدى البلد: ان كم السوائل المتواجدة فى الشوربة يساعد على إدخال السوائل بالجسم وتجعل الدورة الدموية تسير بشكل اكثر فاعلية. 

ونصحت حجاج بأهمية تناول طبق الشوربة على الإفطار فى رمضان لهذه الأسباب.

إليكم المزيد من التفاصيل بالفيديو 

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