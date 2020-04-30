استقبال 64 ألف طن قمح بشون وصوامع الدقهلية

واصلت اليوم الخميس، صوامع وشون الدقهلية استقبال القمح ضمن خطة التوريد التى بدأت منتصف الشهر الحالى.





حيث وصلت الكميات الموردة حتى صباح اليوم إلى 64 ألفاً و450 طن بالصوامع التابعة للبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة.





وأكد المهندس فوزى الحضرى، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه يتوقع أن تصل الكمية الموردة هذا العام إلى 225 ألف طن، مضيفا أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألفا و323 فداناً ويبلغ متوسط توريد الفدان طن .





واشار الى أن هناك 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر جاهزون لاستقبال القمح يوميا من الموردين منهم 20 شونه و5 هناجر تابعة للبنك الزراعى المصرى و8 شون 16 صومعة تابعين لشركة مطاحن شرق الدلتا و27 صومعة تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع.