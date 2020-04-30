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اقتصاد

المصريين الأفارقة: قرض النقد الدولي لن يؤثر على الأسعار.. ولا داعي لشائعات نقص السلع

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:06 ص
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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ولاء عبد الكريم
أكدت الدكتورة أماني مصطفى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن قرض صندوق النقد الدولى الذى طلبته الحكومة لمواجهة أزمة كورونا لن يؤثر بأى شكل من الأشكال على الأسعار، لافتة إلى أن الأزمة أطاحت باقتصادات العالم، وهناك بعض الدول تعانى نقص السلع، إلا أن مصر اتخذت الإجراءات التى من شأنها حماية الاقتصاد والمواطن بالتوازى.


وقالت الدكتورة أماني مصطفى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن المؤسسات الدولية ما زالت تؤكد استقرار الاقتصاد المصرى، بل وتتوقع أن يحقق معدل نمو 2٪ خلال العام الجارى.


وأوضحت أن الشائعات المتداولة حول نقص السلع بسبب أزمة كورونا دفعت البعض لشراء كميات كبيرة وتخزينها لا أساس لها من الصحة، ولا داعى لتخويف المواطن من أى نقص فى السلع.


وأضافت: "هذا السلوك يؤثر سلبا على الأسعار لأن السوق قائمة على العرض والطلب، وكلما زاد الطلب على المنتجات ترتفع الأسعار، خاصة مع تدني الحالة الاقتصادية".


وأكدت أن الحالة الشرائية الخاطئة في الأسواق تفتح الباب للسوق السوداء "الخاصة بالسلع الغذائية والاستهلاكية" التي تحتكر بعض البضائع وتمنعها من الأسواق تحت اسم "تعطيش السوق" ثم تبيعها بأسعار باهظة، كما تساعد من جهة أخرى على إغراق الأسواق بمنتجات فاسدة وغير آمنة كما فعل أحد المصانع غير المرخصة لإنتاج الكمامات والزي الطبي

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