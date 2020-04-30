بتويتة غامضة.. مبابي يزيد التكهنات حول مستقبله

نشر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، تغريدة غامضة بعد تصدره عناوين الصحف العالمية واحتمالية انتقاله لفريق ريال مدريد الإسباني الفترة المقبلة.





وكتب مبابي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مرفق معها صورته بقميص باريس سان جيرمان: "الجميع يتحدث، لكن لا أحد يعرف، أفتقد فريقي باريس سان جيرمان".





ومن وجهة نظر الصحف الفرنسية فإن اللاعب أنهي كل التكهنات حول مستقبلة وأكد استمراراه مع باريس سان جيرمان الفترة المقبلة.





على جانب آخر الصحف الإسبانية ترى أن التغريدة لا تعبر عن شيء لأن اللاعب لم يجدد عقده مع الفريق الفرنسي وبالتالى فالباب مفتوح أمام رحيله.





جدير بالذكر أن ريال مدريد يسعي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة قبل نهاية عقده بعام وإذا واجهوا صعوبة ورفض من جانب باريس سان جيرمان فسينتظرون حتى يأتى اللاعب مجانا في 2022 .