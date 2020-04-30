وزيرا التعليم العالى والاتصالات يتابعان تنفيذ التحول الرقمى للجامعات

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة تنفيذ مشروع التحول الرقمى للجامعات.





وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الاتجاه نحو التحول الرقمى للتعليم بدأ منذ أكثر من عام ونصف وتم البدء فى تطبيقه فى اختبارات القطاع الصحى والذى شهد نجاحا كبيرا، مشيرا إلى سعى الوزارة لتفعيل منظومة التعليم عن بعد داخل جميع الجامعات والمعاهد المصرية، والتى ستعمل على تقليل الازدحام فى الطرق، وكذا تقليل التلوث البيئى، بالإضافة إلى أن التواصل الإلكترونى بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب سيكون أفضل من التوجه إلى الجامعات.





وأشار عبد الغفار إلى نجاح منظومة التعليم عن بعد خلال العام الحالى على الرغم من أن هذه تعد التجربة الأولى التى يتم تفعيل فيها منظومة التعليم الإلكترونى على مستوى جميع الجامعات والمعاهد المصرية، مؤكدا على أهمية الجامعة الذكية والتى ستعد جامعة متكاملة من جميع النواحى التعليمية والتطبيقية.





ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ التعلم الرقمى فى الجامعات والاستفادة من توقف الدراسة داخل الجامعات ليتحول التعلم التقليدي إلى التعلم عن بعد والذى سيساهم فى اعتياد الطلاب على هذا النوع من الدراسة، مشيرا إلى أن التعلم الإلكترونى وجد تفاعلا كبيرا بين الطلاب.





وأوضح أن الفترة الحالية تشهد تعاونا مكثفا وتواصلا مستمرا بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم آليات التعلم عن بعد والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا لتيسير العملية التعليمية للطلاب؛ مشيرا إلى أن المشروع المشترك بين الوزارتين لم يكن وليد اللحظة، بل إنه يتم تنفيذه فى السنوات الأخيرة بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية التحول الرقمى للتعليم.





وقد تناول الاجتماع أهمية الإسراع من إتمام البنية التحتية التكنولوجية داخل جميع الجامعات، حتى تكون الجامعات مستعدة للاختبارات الإلكترونية مع بداية العام الدراسى القادم، كما تم مناقشة احتياجات الجامعات من زيادة سرعات الإنترنت وإتمام تزويد الجامعات التى تحتاج إلى كابلات فايبر تعمل بكفاءة عالية.





كما تطرق الاجتماع إلى التعاون المشترك والذى أثمر عن إنشاء 6 مجمعات للابداع التكنولوجى تضم فروع لمعاهد التدريب التابعة لوزارة الاتصالات وذلك داخل جامعات إقليمية فى المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وجنوب الوادى (قنا).











