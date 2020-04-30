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رياضة

نجم مانشستر يونايتد: عودة الدورى الإنجليزي يعرض حياة اللاعبين للخطر

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:09 ص
هارى نيفيل
هارى نيفيل
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عبدالله هشام
أكد جاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق أن عودة الدورى الإنجليزي موسم 2019-2020 في التوقيت الحالي يعرض حياة اللاعبين للخطر. 

وفي تصريحات تليفزيونية قال نيفل: إذا كان الجميع بالفعل يخاف على صحة اللاعبين والمدربين ويعتبرها الأهم وفي مقامهم الأول لم نكن سنتحدث عن عودة الدورى في الوقت الحالي.

وأكمل لاعب مانشستر يونايتد السابق: المسئولية ستقع على عاتق رابطة الدورى الإنجليزي إذا أصيب لاعب أو مدرب بفيروس كورونا وتم نقله إلى العناية المركزة.

وأشار نيفيل في تصريحاته أن قرار عودة الدورى اقتصادي ولو كان غير ذلك لكانت استمرت في التوقف لشهور لكن الجوائز المالية والخسارة هائلة حال إلغاء الدورى.

جدير بالذكر أن الدورى الإنجليزي متوقف منذ منتصف مارس الماضي على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.
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