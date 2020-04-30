القارئ حجاج الهنداوى: تخطيت مرحلة تعليم أهل قريتى حفظ القرآن للانطلاق للمحافل الدولية.. فيديو

قال القارئ حجاج الهنداوى، إن حفظ القرآن هدية من الله عز وجل، لافتأ إلى أنه كان يحلم بهذه النعمة منذ طفولته لأنها فضل كبير من الله يمنحه لعباده.





وأشار حجاج الهنداوى خلال حواره مع الإعلامى أمين عدلى فى برنامج "اخبار مصر" والمذاع على الفضائية المصرية، إلى أن الشيوخ حسين عبده يوسف والشيخ صبحى أحمد عبد العزيز لهما فضل كبير عليه فى حفظ وتجويد القرآن الكريم.







وأضاف القارئ حجاج الهنداوى، أن الله منحه بعد حفظ القرآن الكريم تعليم أهل قريته بل شارك فى المحافل الدولية.





ولفت القارئ حجاج الهنداوى، إلى أن رحلة تجويده للقرآن الكريم كانت عظيمه استعان خلالها ببعض الشيوخ الأساتذة بالإضافة لذهابه لمعهد القرآن حتي أتمم مرحلة التجويد وحفظ القرآن.





وتابع أن أهالى قريته بعدما استمعوا لتلاوته وتجويده للقرآن الكريم كانوا يثنون عليه كثيرأ ويطالبونه بإعادة تلاوته من جودتها.

