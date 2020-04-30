شاهد.. تسجيلات صوتية وتوزيع منشورات إرشادية في وسائل النقل بـ إيطاليا لمواجهة كورونا.. فيديو وصور

قامت شركة النقل المسئولة عن الحركة بمدينة ميلانو الإيطالية، أكبر مدن إقليم لومبارديا إصابة بـ فيروس كورونا المستجد، بتوزيع استيكرات ومنشورات إرشادية للمواطنين الإيطاليين والأجانب داخل وسائل النقل بشكل عام.
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بالإضافة إلى أن داخل وسائل النقل يقوم التسجيل الصوتي بتذكير الركاب باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على المواطنين، والوقاية من فيروس كورونا.
وتشير الاستيكرات والمنشورات التي تقوم الشركة بتوزيعها على المواطنين إلى ارتداء الكمامة واتخاذ مسافة كافية فى أي وسبلة نقل بين الأفراد حتى وقت انتظار وسيلة النقل على الرصيف.
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وكانت السلطات الإيطالية أعلنت عن عودة الحياة لطبيعتها بضوابط وشروط معينة 4 مايو المقبل، حيث قامت بتجهيز وسائل النقل العام ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنوي اتباعها لتفادى تفشي فيروس كورونا المستجد.