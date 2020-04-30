شاهد.. تسجيلات صوتية وتوزيع منشورات إرشادية في وسائل النقل بـ إيطاليا لمواجهة كورونا.. فيديو وصور

بعد تفشي كورونا في البلاد.. إيطاليا تفرض حجرا صحيا على جميع مدنها.. رئيس الوزراء: نمر بأحلك أوقاتنا.. إجراءات صارمة ضد كل من يخالف القواعد.. وشغب في السجون بعد منع الزيارات