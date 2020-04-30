تحذير شديد اللهجة من مدرب الإسماعيلي للاعبين.. تفاصيل

وجه الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الاسماعيلي، تحذير شديد اللهجة للاعبين بسبب الالتزام بالتدريبات وزيادة الوزن.





وشد جوميز في حديثه مع اللاعبين على انه يرفض ان يكون هناك في زيادة اوزان اللاعبين خلال الفترة الحالية المتوقف فيها النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





واكد المدير الفني لنادي الاسماعيلي للاعبيه على ان زيادة كيلو واحد في وزنهم، تساوي عقوبة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.





وشدد المدرب الفرنسي، على ضرورة خوض اللاعبين، لتدريبات يومية في المنزل للحفاظ على لياقتهم البدنية، تحسبًا للعودة إلى التدريبات الجماعية في أي وقت.



