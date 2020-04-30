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تعليم

تربية رياضية حلوان تكشف ٨ فوائد لممارسة الرياضة في رمضان.. شاهد

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:50 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كريم ناصر
نشرت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، لطلابها أهم ٨ فوائد لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة حنان عبد الفتاح عميد الكلية في إطار الاهتمام بالصحة البدنية وأهمية ممارسة الرياضة.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة حنان عبد الفتاح، أن أهم فوائد ممارسة الرياضة هي زيادة ضخ الدم للجسم وخاصةً القلب، بجانب الحد من التعرض لانسداد الشرايين، وفتح الشعب الهوائية بالرئة، وزيادة تدفق الأكسجين، وكذلك تحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى تقوية الجهاز المناعي للجسم، والتخلص من مشاكل واضطرابات النوم، بجانب الحد من ارتفاع السكر.

وأضافت أن أفضل الأوقات لممارسة الرياضة خلال الشهر الكريم هي الصباح الباكر (المشي بهدوء)، وقبل الإفطار بـ ٦٠ دقيقة، وبعد الإفطار بـ ٣ ساعات.

مع الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس والمشي لأكثر من ٦٠ دقيقة وكذلك التدرج في تعويض السوائل بالإضافة إلى الحذر من ممارسة الرياضة عقب الإفطار مباشرة.
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