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رياضة

سموحة يمنح العضوية الذهبية لأسرة الشهيد محمد الحوفى

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
قرر المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، منح أسرة الشهيد محمد الحوفى العضوية الذهبية بالنادى.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على تويتر: "سموحة يمنح عضويته الذهبية لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفى".

 وكان الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور قد قرر إطلاق اسم الشهيد البطل محمد فوزى الحوفى على مدرج 2 بكلية التربية بالجامعة، تكريما له ولدوره البطولي فى مكافحة الإرهاب.

واستشهد  المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، أثناء تبادل إطلاق نار مع عناصر إرهابية، خلال مداهمة قوات الشرطة لوكر تلك العناصر بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة على الوكر الإرهابي، والذي ضم 7 عناصر لقوا مصرعهم خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة، وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية ومتفجرات، كما توصلت الأجهزة الأمنية إلى مخزن تحت إدارتهم يضم أسلحة وذخائر، كانت تخطط تلك العناصر لاستخدامها في عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.
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