سموحة يمنح العضوية الذهبية لأسرة الشهيد محمد الحوفى

قرر المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، منح أسرة الشهيد محمد الحوفى العضوية الذهبية بالنادى.





وكتب فرج عامر عبر حسابه على تويتر: "سموحة يمنح عضويته الذهبية لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفى".





وكان الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور قد قرر إطلاق اسم الشهيد البطل محمد فوزى الحوفى على مدرج 2 بكلية التربية بالجامعة، تكريما له ولدوره البطولي فى مكافحة الإرهاب.





واستشهد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، أثناء تبادل إطلاق نار مع عناصر إرهابية، خلال مداهمة قوات الشرطة لوكر تلك العناصر بمنطقة الأميرية بالقاهرة.



