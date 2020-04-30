حسن المستكاوي: احنا عايشين حالة رأفت الهجان مع البطل المنسي

أشاد الناقد الرياضي حسن المستكاوي بمسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وكتب حسن المستكاوي :احنا عايشين حالة رأفت الهجان مع دراما البطل أحمد المنسي.





وجاءت التعليقات كالآتي :





والله فعلا .. عاش الأبطال .. المنسي وكلنا منسي .. وعاش أبطال الفن .. كرارة وغيرهم فناني مصر الأوفياء .. منسي وانا مش منسي .. ذكراك وجدعنتك في معظم جيش مصر القوى .. رحم الله شهدائنا .. كلنا احمد صابر المنسي .

الدراما حاضره بقوه في واقعن.. مسلسل عظيم فعلا





ويقوم الفنان أمير كرارة، بتجسيد شخصية الشهيد العقيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الاختيار " الذي يتم عرضه خلال شهر رمضان 2020 ، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.





وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام عشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏