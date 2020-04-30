غلق وتشميع 5 محال تجارية لمخالفتها مواعيد الغلق في بني سويف.. صور

واصلت محافظة بني سويف جهودها لتطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا والتي تشمل إجراءات وقائية وتدابير احترازية مثل حظر التجوال بعد الساعة التاسعة مساءً، وغلق المحال التجارية بكافة أنواعها والمطاعم بعد الساعة الخامسة مساءً بجانب الغلق الكامل للمقاهي والسايبرات والقاعات والنوادي وما يماثلها باستثناء الصيدليات والمخابز ومحلات البقالة السوبر ماركت.





حيث قام اليوم نائبا محافظ بني سويف الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش بجولة موسعة بمدينة بني سويف في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس امتدت لأكثر من 3 ساعات ضمن برنامج ميداني متواصل تحت إشراف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لضمان تطبيق القرارات الوزارية بكل المدن والقرى ، وفاعليتها في مجابهة تداعيات فيروس كورونا، وشملت الجولة شوارع وميادين المدينة الرئيسية والجانبية.





بدأت الجولة بشارع إسلام لمتابعة استمرار تطبيق القرارات والتزام المواطنين بمواعيد الحظر، حيث قد تفقد المحافظ الشارع وكلف بعدد من التوجيهات، ثم انتقلا نائبا المحافظ مناطق حوض الدلالة والغمراوي، مرورا بشارع عبد السلام عارف، وصفية زغلول، وعزبة على راغب، وشارع صلاح سالم، والبشري، وبعض الميادين.





وأسفرت الحملة التي قادها نائبا المحافظ عن غلق وتشميع 5 محال تجارية ، ومصادرة أنابيب بوتاجاز مستخدمة بدون ترخيص بمخبز سياحي ، والتكليف برفع بعض الإشغالات العشوائية والمخالفة لخط التنظيم أمام المحال التجارية والتي تعوق حركة السير والمرور، وتم تحرير محاضر بتلك المخالفات.





وحرص نائبا المحافظ على التنبيه على بعض المواطنين الذين تصادف مرورهم بتلك الشوارع، بضرورة الالتزام بحظر التجوال ، حفاظا على صحتهم وذويهم ، حيث تم الاستفسار عن سبب خروجهم أثناء الحظر ، والتأكد من المبررات، مؤكدين على أن الدولة لا تخر جهدا في الحفاظ على المواطنين ، فيجب على الجميع استشعار المسئولية والبقاء في المنازل قدر الإمكان وعدم الخروج إلا للضرورة ، مع منع أطفالهم من الخروج غير المبرر في أوقات الحظر.





وشدد الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ على تكثيف أعمال النظافة في بعض المناطق ، والاستمرار في المتابعة لعدم تكرار أي تجمعات للقمامة،مؤكدا على أهمية إرسال تقارير يومية مصورة لغرفة عمليات المحافظة بحالة الشوارع من حيث النظافة والإشغالات والحالة العامة ، مع التنبيه على المعوقات لسرعة تلافيها من خلال الأجهزة المعنية.





وكلف السيد بلال حبش نائب المحافظ نواب رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة بالتنسيق مع المرافق والشرطة لعدم تكرار تلك الإشغالات مرة أخرى، مع توسيع دائرة حملات الإشغالات لتشمل كل الشوارع والميادين ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحزم ، مشددا على أنه لن يتم السماح بالتقصير في مواجهة الإشغالات العشوائية وغير القانونية ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي تقصير أو إهمال من التنفيذيين في هذا الشأن.