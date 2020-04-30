توريد 45 ألف طن قمح للصوامع والشون في القليوبية

أعلن عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية استمرار أعمال توريد القمح من المزارعين بصوامع وشون المحافظة مشيرا إلى ان إجمالي ما تم استلامه حتى صباح اليوم الخميس 45 ألف طن قمح.

وقال وكيل وزارة التموين أنه تم تحديد 6 شون و3 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2020 وهى الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويتبعها صوامع مسطرد وبنكرى الهدى 2 و3،وشونة مطحن بنها والشركة المصرية للصوامع والمخازن يتبعها صومعة عرب العليقات وصومعة بنها وبنك التنمية والائتمان الزراعى يتبعه هنجر شبلنجة وهنجر شبين القناطر وهنجر كفر شكر وشونة كفر سعد بحيري.





واشار الى أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية وعضوية مندوبين من الزراعة والصادرات والقبانية والشركة والجهة المسوقة وذلك طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2020 مضيفا أن موسم استلام القمح يبدأ فى 15 أبريل الجارى ولمدة 3 شهور مشيرا إلى أنه فى حالة ملئ السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة يتم الغلق قبل الموعد المقرر لانتهاء الموسم.





واضاف أنه بدخول صوامع عرب العلقيات للعمل هذا الموسم والتى تصل سعتها الإجمالية 90 ألف طن بذلك يصل إجمالى السعة التخزينية للمحافظة هذا الموسم 183 ألف طن على ان يتم العمل وفقا لمنشور وزارة التموين بالتنسيق مع الزراعة.





من جانبه قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية إن المحافظة شهدت زراعة 51 ألفاً و600 فدان قمح هذا الموسم بزيادة 1600 فدان قمح عن الموسم الماضى للقمح، مشيرًا إلى أنه من المتوقع زيادة كبيرة فى إجمالى الكميات التى سيتم توريدها للصوامع هذا الموسم عن العام الماضي.

