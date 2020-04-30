أخبار السعودية اليوم.. بناء 14 فندقا فاخرا في 5 جزر بالبحر الأحمر.. إنشاء 3 آلاف وحدة سكنية بمدينتي مكة المكرمة وجدة.. و600 مليون ريال من بنوك السعودية لدعم مكافحة كورونا

السعودية تبني 14 فندقا فاخرا في 5 جزر بالبحر الأحمر

السعودية تبني 3 آلاف وحدة سكنية بمدينتي مكة المكرمة وجدة

مبادرة 600 مليون ريال من بنوك السعودية لدعم مكافحة كورونا





ثمن الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مبادرة البنوك السعودية بدعم الصندوق المجتمعي الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف بمبلغ 100 مليون ريال.





وأكد أن البنوك السعودية تعهدت بالاستمرار في العطاء خلال هذه الأزمة التي تمر بها المملكة ضمن دول العالم في مواجهة خطر وباء كورونا؛ وذلك استشعارًا منها بمسئوليتها الاجتماعية في دعم ومساندة الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة في تخفيف آثار هذا الوباء.





وقال الخليفي إن هذه المساهمة من البنوك ليست هي الأولى خلال هذه الجائحة، حيث سبقها مبادرة البنوك السعودية بدعم صندوق الوقف الصحي لمكافحة جائحة كورونا بالتبرع بمبلغ يزيد على 160 مليون ريال.





وأضاف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما": "يأتي ذلك إيمانًا منها بواجبها الوطني تجاه وطننا الغالي ومؤازرة لجهود حكومتنا الرشيدة".







وكشفت شركة البحر الأحمر السعودية للتطوير، المنفذة لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحا في العالم، عن تحديد مواقع عدد من الأصول العائمة فوق الماء والتي سيكون تشييدها حول أربع جزر رئيسة في الوجهة.





وبحسب المخطط العام للمشروع، تتضمن الأصول التي استغرق تحديدها ثلاثة أسابيع، فللًا عائمة فوق الماء، ومطاعم، ونقاط وصول إلى "فندقين فائقي الفخامة"، بالإضافة إلى "فندق فاخر"، ستطور جميعها على أرض جزيرتي "شيبارة وأمهات الشيخ"، ويتمثل الهدف الرئيس من وضع عوامات إرشاد الأصول العائمة فوق الماء في تنسيق عملية اختيار المواقع مع التخطيط المكاني البحري، والموازنة الدقيقة بين تقليل الأثر الناجم عن عمليات التطوير على النظام البيئي للمشروع، واختيار مواقع جذابة لتطوير منتجع فاخر.





وتطلب مواجهة التحديات الكبيرة المرتبطة بعمليات تحديد أماكن الأصول، تنسيقًا مدروسا بين فرق العمل المشاركة من مالكي القوارب من أبناء المناطق المحيطة بالمشروع، ومساحين، وفنيين وغواصين متخصصين عملوا جميعا تحت إشراف فريق التطوير في الشركة لضمان عدم إلحاق أي ضرر بهياكل الشعاب المرجانية المزدهرة في مياه الوجهة.





واستعان فريق شركة البحر الأحمر للتطوير، بتقنيات حديثة لضمان الحد من تأثير عمليات البناء على النظام البيئي، حيث وضعت عوامات الإرشاد في أماكنها المحددة بدقة باستخدام "كتل خرسانية"، منعا لأية ضرر قد يمس هياكل الشعاب المرجانية، وبعد الانتهاء من عملية وضع العوامات، صوّر فريق العمل في الموقع تلك العلامات بطائرات درون، حيث تم تحديد مواقعها التي ستتيح لكل من إدارة الشركة والمصممين والمهندسين تصورا أوضح ليتمكنوا من العمل بحسب المخطط العام للمشروع.





وستستضيف جزيرة أمهات الشيخ، "فندقين"؛ الأول بتصنيف "فاخر"، والآخر "فائق الفخامة"، وستستخدم الصور التي ستلتقطها طائرات الدرون لضمان العمل وفق التصاميم الموضوعة مسبقا. كما روعي في وضع المخطط الرئيس لفنادق جزيرة أمهات الشيخ تجنب مناطق الشعاب المرجانية، لكنه يتيح في الوقت ذاته وصولا سلسلا إلى أماكن الفنادق والمرافق الأخرى المحيطة بها.





وقع برنامج سكني التابع لوزارة الاسكان السعودية، اتفاقياتٍ مع شركات التطوير العقاري، وذلك لتنفيذ وبناء 3428 وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلا وتاون هاوس وشقة في مدينتي مكة المكرمة وجدة، وذلك ضمن جهود البرنامج في ضخ المزيد من المشاريع السكنية، التي تلبّي رغبات الأسر السعودية وإتاحتها للحجز ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة عبر تطبيق وموقع سكني.





وتستهدف الاتفاقيات الموقعة إنشاء مشاريع سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية ، حيث شملت التوقيع مع شركة العوالي العقارية لتنفيذ 150وحدة سكنية من نوع شقة في مشروع "أبراج العوالي" غرب مدينة جدة ، وشركة الحناكي لبناء 828 وحدة سكنية من نوع شقة في مشروع "جده قاردنز" في حي الكندرة وسط جدة، وشركة العدوان العقارية لتنفيذ مشروع الدانة في حي الشرائع بمدينة مكة المكرمة، الذي يضم 544 وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلا وتاون هاوس وشقة.









إضافة إلى التوقيع مع شركة تكاتف العربية للتطوير والاستثمار العقاري لبناء 460 فيلا بحي المسفلة بمكة المكرمة، وشركة موطن لبناء مشروع "ربوة المطلات" الواقع بمخطط ربوة المطلات في مكة المكرمة الذي يوفر 1332 شقة، وشركة دور العقارية لبناء 32 شقة في حي المعيصم بمكة المكرمة، وشركة ساطعة التعمير للتطوير والاستثمار العقاري لبناء 82 شقة بحي العزيزية بمكة.



