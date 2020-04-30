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برلمان

وكيل البرلمان يطالب بزيادة مساحة البرامج الدينية والثقافية على التليفزيون

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:06 م
النائب شكري الجندي
النائب شكري الجندي
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ماجدة بدوي
وجه النائب شكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء ووزيرى الإعلام والأوقاف بزيادة مساحة البرامج الدينية والثقافية والتوعوية بالتليفزيون المصرى والقنوات الفضائية لمواجهة الدراما والبرامج التى تتسم بالابتذال والإسفاف بالإضافة إلى الفكر المتطرف عبر وسائل السويشال ميديا.

وأضاف "الجندى" أن جامعة الأزهر والجامعات المصرية تضم كوكبة من العلماء أصحاب الرؤى والفكر المستنير والاستعانة بهم فى تقديم حلقات دينية أو ثقافية سيكون له أثر فعال على المجتمع وعودة البرامج الهادفة والمتماشية مع تقاليد وعادات الشعب المصرى.

وأوضح وكيل اللجنة الدينية لابد من إذاعة حفلات القرآن الكريم المسجلة فى السنوات السابقة فى هذا الشهر الكريم قبل صلاتى الفجر والمغرب حتى يشعر المواطن المصرى ويعيش روحانيات الشهر الكريم.

وشدد "الجندى"على وزارة الأوقاف المصريه تكليف خطبائها الأجلاء بإلقاء الدروس الدينية من خلال القنوات الخاصة لهم مع تقييم أدائهم من قبل الوزارة وبذلك يتم توصيل المعلومة الدينية الصحيحة والمعتدلة للمواطنين فى إطار رسمى مسئول.

وتابع "الجندى"أن الثقافة حياة الشعوب ولابد من أن تقوم وزارة الإعلام بترتيب تقديم حلقات ثقافيه بالتعاون مع وزارة الثقافه لتنوير المجتمع وتثقيفه مع ضرورة تقديم حلقات تتناول السير المحمودة لاولى الفضل والبطولات من أبناء الشعب المصرى والجيش والشرطه والأطباء وكل من يقدم دور ملموس فى خدمة هذا الوطن.
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