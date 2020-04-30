أخبار البلد.. 4 قرارات رئاسية.. مصر تتقدم فى مؤشر الشفافية العالمى.. الصف الثاني الثانوي يؤدون أول امتحان إلكترونيا.. ارتفاع في الحرارة والرطوبة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية من صباح اليوم الخميس، عددًا من الأخبار والمتابعات الهامة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:





السيسي يصدر ٤ قرارات جمهورية.. تعرف عليها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهورى رقم رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۲۰ بتخصيص قطعتي أرض بمساحات مختلفة بناحيتي محافظتي أسوان والفيوم لاستخدامهما كمنفعة عامة لإقامة جبانات للمسلمين. كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري.. مزيد من التفاصيل هنا





وزير المالية: مصر تتقدم 27 نقطة فى المؤشر العالمى لشفافية الموازنة

بما يُترجم جهود الوزارة فى إتاحة أكبر قدر من المعلومات المبسطة للمواطنين، وشمولية التقارير التى يتم نشرها حول دورة إعداد الموازنة العامة للدولة.. مزيد من التفاصيل هنا أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تقدمت ٢٧ نقطة مئوية، فى المؤشر العالمى لشفافية الموازنة، بشكل تراكمى، خلال الدورتين السابقتين فى عامى «٢٠١٧، ٢٠١٩»، بعد أن كان ١٦ درجة عام ٢٠١٥،





الأرصاد: ارتفاع الحرارة والرطوبة اعتبارا من اليوم حتى الاثنين.. والقاهرة تسجل 33 درجة

كشف وحيد سعودى خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إن كل مخرجات النماذج العددية الخاصة بحالة الطقس تشير إلى استمرار الاستقرار والاعتدال فى الأحوال الجوية خلال هذه الفترة اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى الأثنين المقبل.. مزيد من التفاصيل هنا





في 14 محافظة.. طلاب الصف الثاني الثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء العربي من المنازل دخل، منذ قليل، طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم، الخميس، على منصة الامتحان لأداء أول امتحاناتهم الإلكترونية التي سيتم تقييمهم على أساسها في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020. ويمتحن طلاب الصف الثاني الثانوي الآن في مادة اللغة العربية، وذلك بشكل إلكترونية.. مزيد من التفاصيل هنا





كله تمام.. أول تعليق من وزير التعليم على أجواء امتحان عربي 2 ثانوي اليوم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحان الصف الثاني الثانوي في اللغة العربية ، يسير بكفاءة تامة منذ التاسعة صباحا على منصة الامتحان. وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد.. مزيد من التفاصيل هنا





بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 22 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، السماح لـ 22 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالمصرية. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية برقم 523 لسنة 2020، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارة رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض.. مزيد من التفاصيل هنا





بمناسبة عيد العمال.. تعديل مواعيد صـرف معاشات شهر مايو

قررت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إجراء تعديل على الخطة الخاصة بصرف معاشات شهر مايو تماشيا مع ما تقرر من اعتبار يوم السبت الثاني من مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال. بحيث يكون أول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتأمينات في يوم.. مزيد من التفاصيل هنا





الأفراح بـ 6 مدعوين فقط .. تعرف على تفاصيل عودة صلاة "الأكليل"

قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية السماح بإقامة صلوات الأكاليل في الكنائس أو البيوت "كاستثناء". وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان له اليوم إنه نظرا إلى أن فترة الخمسين المقدسة تكثر فيها صلوات سر الزيجة "الأكليل" لأنها تأتي بعد الصوم المقدسالذى يستمر لمدة 55 يوما.. مزيد من التفاصيل هنا





القضاء على خفافيش المنزل المهجور بشبين القناطر في القليوبية

أعلن غريب أحمد، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، الانتهاء من غلق جميع منافذ وأبواب منزل مهجور بقرية نوب طحا، والذي كانت تسكنه مجموعة من الخفافيش، مشيرا إلى أنه تم استخدام المبيدات اللازمة لتطهير المنزل من الخفافيش.. مزيد من التفاصيل هنا





مستشفى ميداني جديد بمكة المكرمة لاستقبال حالات كورونا

قال المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، إن مدير عامّ الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير تفقد المستشفى الميداني الجديد؛ لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩)، للوقوف على جاهزيته وإتمام كل الاستعدادات اللازمة للعمل به.. مزيد من التفاصيل هنا



